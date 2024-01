Tohle je konec. I když... Galia se z trenéra změnil v brankáře, Čechy nespasil

Stále ještě aktivní hráč Karviné litoval, že nepomohl odvrátit porážku a vyřazení už po základní skupině. V rozhovoru na svazovém facebooku také uvedl, že tentokrát už určitě šlo o jeho poslední utkání za reprezentaci.

Galia v Mnichově v závěru prvního poločasu za nepříznivého stavu a při sedmigólovém manku vystřídal jedničku Tomáše Mrkvu a nastoupil k jubilejnímu 40. zápasu na mistrovství Evropy. Připsal si dva zákroky a během druhého dějství znovu přepustil místo mezi tyčemi kolegovi.

„Pro mě je to velké zklamání, protože jsem se zrovna přímo na tenhle zápas od listopadu připravoval. Od té doby jsem věděl, že budu v nominaci. Se všemi jsme se na tom domluvili. O to víc mě to mrzí, že jsem týmu úplně nepomohl. Že se nepodařilo Portugalsko porazit a získat šanci na postup ze skupiny,“ řekl po porážce 27:30 Galia, který u reprezentace působí jako brankářský specialista.

Vedle jedničky Mrkvy odcestoval na šampionát v pozici dvojky debutant na velké akci Jan Hrdlička. Galia byl v širší nominaci. „Vzniklo to po zranění Šimona Mizery, který se zranil v přípravném utkání (v listopadu) s Bosnou. Potom po konzultaci s trenérem (Xavierem Sabatém) a Tomášem Mrkvou jsme se domluvili, že se na tu možnost připravím. Nebrali jsme to tak, že na turnaji budu číslo dvě. Brali jsme to tak, že budu nápomocný do nějakého zápasu. Ten dnes nastal a na chvilku jsem se tam dostal,“ uvedl Galia.

Počet startů za reprezentační A-tým zaokrouhlil na úctyhodných 220. „Tréma je tam vždy. Byl to můj 220. reprezentační start, takže jsem zase nebyl nějak extra nervózní. Prostě normální nervozita, jako mám v lize. Spíš šlo o to, že jsem chtěl týmu pomoci a podpořit Tomáše, abychom dokázali zvítězit,“ podotkl Galia.

Hned první portugalskou střelu dokázal vyrazit. „To vždy pomůže. O té střele jsem věděl, protože jsme to měli nastudované z videa. Zrovna to hodil tam, kde jsem předpokládal, že to bude. To je to nejlepší, co se může gólmanovi stát, že přijde na hřiště a okamžitě má úspěšný zákrok,“ uvedl Galia.

Matěj Klíma se snaží probít ke střele v utkání mistrovství Evropy proti Portugalsku.

Do poslední chvíle se snažil utajit, že nastoupí. „Hodně lidí si to asi myslelo. Já to nikomu nevyvracel ani nepotvrdil. Ono je to takové, že jednou skončíte a prostě už by to měl být konec. Potom nastane taková situace, jaká nastala...“ řekl Galia.

„Všichni brankáři, kteří byli v nominaci, pracovali velmi dobře. Honza Hrdlička tady na tréninku dře a maká. Zasloužil si tu šanci dostat, aby chytal. Proti Řecku se zase vrátí na pozici dvě. Doufejme, že si na chvilku zachytá,“ doplnil Galia.

Další návrat do reprezentační branky už prý nechystá. „Vždy se říká: Nikdy neříkej nikdy. Ale opravdu už toho bylo dost. Mám těch startů 220, zaokrouhlil jsem to. Dojedeme tenhle turnaj a budu se soustředit na práci, kterou mám. A to je specialista brankářů,“ dodal Galia.