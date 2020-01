Ve čtyřiceti na sedmém Euru. Není to rutina, ujišťuje gólman Galia

Asi není náhoda, že nejstaršími házenkáři v mužstvu bývají gólmani. Extraligu v Hranicích chytá letos 50letý Josef Kučerka.

Když jsem před dvaceti lety začínal v nároďáku, Pepa už tam byl. On je extrém. Má jiný styl než já: je spíše stojící brankář, já zase létající. Uvidíme, jestli vydržím jako on. Musíte mít štěstí na zranění a musí vás to pořád bavit. To je nejdůležitější. V mém věku už není potřeba tolik trénovat, ale našetřit energii, kterou odevzdám v utkání. Dokázat se připravit na vrcholné zápasy a akce.