Brankářská opora Galia jde na operaci s kolenem, lednové ME házenkářů nestihne

Galia, jenž působí v Górniku Zabrze, se zranil v duelu proti celku Stal Mielec. Pondělní důkladné vyšetření odhalilo rozsah zranění. „Už je to jasné, přišel jsem o EURO. Příští týden v úterý jdu na operaci, vazy v koleni jsou utržené,“ řekl Galia na webu házenkářského svazu.

Čeští házenkáři pod vedením trenéra Rastislava Trtíka budou hrát na ME v základní skupině E v Bratislavě se Španělskem, Švédskem a Bosnou a Hercegovinou. Galia by chtěl být u toho, i když se nebude moci postavit do branky. „Budu se snažit dát do kupy natolik, abych klukům pomohl alespoň v realizačním týmu. Chtěl bych být s týmem alespoň na lavičce, jako jeden z asistentů trenéra. To ale ještě musím dořešit v klubu,“ řekl.

Trojnásobný nejlepší český házenkář roku, který v anketě za minulou sezonu obsadil druhé místo, se smiřuje i s myšlenkou na konec kariéry. „Kontrakt mám v klubu do konce sezony a o své další budoucnosti se budu rozhodovat podle toho, jak proběhne operace a rekonvalescence. Zatím to vidím tak, že to teď v sobotu byl poslední zápas mé kariéry. Kdyby mi bylo třicet, tak neváhám. Jednou to ale přijít muselo a najednou se to rozhodlo ráz na ráz. Pořád člověk zvažuje pro a proti, okolí přemlouvá a najednou se vše rozhodlo samo,“ řekl Galia.

Dlouholetý reprezentant nicméně nehodlá kariéru uzavírat předčasně. „Pořád si nechávám vrátka otevřená. Uvidíme, jak to půjde, třeba se nakonec přece jen ještě vrátím,“ dodal odhodlaně karvinský rodák Galia.