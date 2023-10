Z Francie do Norska. Házenkářka Šustáčková si na severu Evropy plní sen

Už za týden (11. října od 17:15) ji však čeká zápas v národním dresu proti Finsku.

Vždy chtěla působit ve Skandinávii. I kvůli nádherné přírodě. A když se letos objevila možnost, skončila po ní. „Plním si sen. Ačkoli francouzská liga je o něco kvalitnější než norská a patří k nejlepším na světě, neváhala jsem. Také proto, že hrajeme Evropskou ligu, ve Francii jsem poháry nezažila. A zatímco tam jsme se snažily hlavně udržet, v Molde máme za cíl medaili,“ říká Šustáčková.

„Před pár lety byl klub ve třetí lize, teď se snaží dostat do špičky. A má k tomu předpoklady i podmínky. Zatímco liga ve Francii je spíš o individuálních činnostech, v Norsku není jedna hvězda, na které to stojí, ale útočný systém se rozkládá na všechny. Zápasy rozhoduje kolektivní připravenost,“ porovnává rodačka z Neratovic, která svému novému týmu pomohla v Evropské lize k postupu přes Dijon.

České házenkářky odehrají kvalifikační zápas s Finskem 11. října od 17:15 ve Zlíně. Vstupenky jsou v prodeji zde.

Norská mentalita jí prý svědčí víc než francouzská. „Je to tady víc rodinné a přátelské, přesto na profesionální úrovni. V týmu se cítím líp, holky jsou víc kamarádské. Mám pocit, že jsme jako jeden tým. Ve Francii jsem vnímala větší rivalitu, tady táhneme za jeden provaz,“ popisuje Šustáčková.

V Saint-Amand Handball táhla družstvo na své pozici prakticky sama, v Molde už má konkurentku, to je další z řady rozdílů. Ani to jí však nevadí. Spíš naopak. „Moje pozice je taková, že zápasy začínám. Asi jsem první pravá spojka, i když to zní egoisticky,“ poví.

„Ve Francii jsem na svém postu byla sama, což bylo občas náročné, hrála jsem i celé zápasy. Tady mám k sobě Johannu Nypanovou. Co mi chybí, ona doplňuje. Když jedna vystřídá druhou, přinese nový impuls. Jsem spokojená s vytížením i s tím, že nejsem sama. Cítím, že mám dobrého parťáka.“

Markéta Šustáčková v Norsku

Pokud se přece jen bývalé hráčce Olomouce či polského Lubinu po něčem z Francie zasteskne, tak po atmosféře v tamních halách. „Z toho jsem zklamaná, kulisa v Norsku se s tou ve Francii nedá srovnat. Žiji v menším městě ve fjordu, hustota zalidnění není velká, navíc v Molde hodně fanoušků podporuje spíš fotbal. Na nás jich moc nechodí. Klub se to bude snažit marketingově zvednout.“

Stereotyp o chladných Seveřanech podle Šustáčkové v případě tamních příznivců platí. „Ve Francii byli blázniví, křičeli, zato Norové jsou introverti. Zatleskají, ale že by si vzali buben a hecovali, to ne. Přitom atmosféra může hráčky vyburcovat k lepším výkonům a výsledkům,“ míní házenkářka, která se do světa vydala pod rodným příjmením Hurychová.

Když si má vybrat, zda dovolenou stráví ležením u moře nebo lezením po horách, má Šustáčková jasno. Varianta číslo dva. I proto se těšila do Norska a skutečnost její očekávaní ještě předčila.

„Dostali jsme s manželem byt a každé ráno snídáme s výhledem na hory a moře. Neskutečné. Jsem nadšená z přírody i životní úrovně. Nemůžu lézt po horách každý den, je to dost náročné, ale máme seznam, kam se chceme podívat. A jsme i na místě, kde bychom mohli zachytit polární záři,“ těší se.

Šustáčkové manžel Matěj, který v minulém roce ukončil ve Francii házenkářskou kariéru, v Molde působí rovněž. Když řešila přestup, ptala se, zda by mu našli práci. A protože vystudoval nejvyšší trenérskou licenci a je učitel, angažovali jej coby trenéra mládeže. „Má pozitivní odezvy. Všichni tady mluví anglicky, i děti, všechny mu rozumí. Ve Francii s námi nikdo anglicky mluvit nechtěl, zato tady máme tréninky i porady v angličtině, přestože jsme jen tři cizinky v týmu.“

Brzy už v kabině uslyší češtinu, jelikož se bude hlásit na reprezentačním srazu, který vyvrcholí zápasy evropské kvalifikace s Finskem (11. října) a v Portugalsku (15. října). „Moc se těším, až zase budu hrát před vlastním publikem. Zápasy nebudou lehké, ale věřím, že oba zvládneme,“ říká Šustáčková, která tak zaokrouhlí svoji bilanci v národním družstvu na 50 startů.

Bent Dahl, trenér českých házenkářek

Českou reprezentaci už přes rok koučuje Nor Bent Dahl. Co na něj říká? „Já byla spokojená i předtím, ale samozřejmě přinesl nový impuls a novou energii. Myslím, že národní tým jde správným směrem. Zažil lehkou generační obměnu, nová, mladá krev je hodně talentovaná. Česká reprezentace má rozhodně co nabídnout.“

Kromě boje o evropský šampionát čeká Dahlův výběr na sklonku roku i mistrovství světa, ve skupině se Češky utkají s Nizozemskem, Argentinou a Kongem. „Letos jsou moje ambice vyšší než jen postup ze skupiny. Já bych chtěla čtvrtfinále,“ doplní Šustáčková. Šampionát se navíc hraje v Dánsku, Švédsku i Norsku. Tam, kde to má tolik ráda.