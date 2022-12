Opouští vítěze Ligy mistryň. Rozhodla nová životní situace, vysvětluje Jeřábková

V rozhovoru na webu České házenkářské řekla, že ještě letos v létě o případné změně působiště ani neuvažovala, ale nakonec se tak rozhodla kvůli nové životní situaci, o které blíže mluvit nechtěla.

„Jak už to v životě bývá, nic nebylo podle plánu. Byly to zkrátka různé věci, po kterých jsem si řekla, proč bych nemohla zkusit něco jiného,“ řekla Jeřábková.

Připustila, že odchod z jednoho z nejlepších evropských celků, v jehož dresu vyhrála domácí soutěž i Ligu mistryň a stala se i nejužitečnější hráčkou finálového turnaje LM, ji bude mrzet.

„Ohodnotila bych ho (klub) jako moje dosavadní nejlepší angažmá po všech stránkách. Nemůžu na Vipers říct cokoliv negativního. V klubu jsou skvělé holky, tým, kolektiv... Myslím, že se to dobře sešlo,“ uvedla nejlepší střelkyně norského celku v LM i norské lize.

Ikast bude její čtvrté zahraniční angažmá. Po odchodu z Mostu v roce 2018 hrála také v maďarském Érdu a německém týmu Thüringer HC. Dánský celek vede domácí ligu a Jeřábková mu má pomoct k návratu do Ligy mistryň, v níž v letech 2003 a 2014 hrál Ikast semifinále. Jak uvedla, nabídek ale měla celou škálu.

„Jednání trvala opravdu dlouho a ve hře nebyl jen Ikast. Rozhodovala jsem se s manažerem, dost jsme to řešili a už jsem se v tom i trochu patlala. Jsem ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, a toto období je u konce,“ řekla s myšlenkami na následující půlrok, během něhož bude s Kristiansandem usilovat o zopakování letošních úspěchů.

Snaha dánského klubu o návrat na mezinárodní scénu byla také jedním z důvodů, proč se pro něj rozhodla. Prohlásila, že do žádného týmu, který by neměl ambice v Lize mistryň, by nešla.

„Ačkoliv se veřejnosti může zdát, že jde o krok zpátky, rozhodně to tak neberu. Jsem člověk, kterému když se něco takového ukáže, skočí po tom. Pokud vycítím, že by pro mě změna mohla být pozitivní, mohla by mě zavést někam jinam a mohla bych získat nové zkušenosti, vrhnu se do toho,“ uvedla šestadvacetiletá reprezentační spojka a nejlepší česká házenkářka sezony 2019/20.