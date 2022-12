Jeřábková září, přesto říká: Jako hvězda se nikdy cítit nebudu

„Na jednu stranu mi holek je líto, ale na druhou na to nemůžu takhle koukat. Jsou tam kámošky, a hodně blízké, jenže během šedesáti minut zápasu se na to nedá brát ohled,“ tvrdila kanonýrka norského Kristiansandu po mosteckém triumfu 43:21.

Ukázala, jak je pro vítěze dvou posledních ročníků Ligy mistryň důležitá. Most opustila v létě 2018, přes maďarský Érd a německý Thüringer doputovala do Skandinávie. Vipers neboli Zmijím pomohla v minulé sezoně k obhajobě primátu v Lize mistryň jako nejlepší střelkyně i nejužitečnější hráčka Final Four.

Když však zazní slova o hvězdě, v niž vyrostla, cítí se nepatřičně. „Nenazvala bych se hvězdou. Nikdy se tak cítit nebudu, protože vždycky to může být lepší,“ povídala v chomutovské aréně, kde Most nejprestižnější soutěž světa hraje.

Šestadvacetiletá spojka si angažmá v Kristiansandu užívá. „Člověk si musí pozici vybudovat, neměla jsem ji hned. Hraju prostě tak, jak mi přijde přirozené. A jsme úspěšné. Ovšem za tím je spousta dřiny, která není vidět,“ podotýká.

Dřina se vyplácí, Jeřábková soupeřům nahání strach. Vždyť jeden z mosteckých trenérů Jiří Hanus v žertu prohodil, že ji bude muset přemluvit, aby dala jen čtyři góly. Stihla je už za deset minut.

„To je prostě Markéta. Těžce se brání, umí vystřelit i nahrát. V Norsku je hvězda,“ klaní se její spoluhráčka z reprezentace a mostecká spojka Veronika Andrýsková.

U Andělů má sestra třineckého hokejisty Jakuba Jeřábka plno přátel. „Já se sem těšila už od losu. Děkuji fanouškům za pěkné přivítání!“ vzkázala oranžovým tifosi. „Nechci jmenovat, na koho jsem se těšila nejvíc, aby mi holky nedaly do huby,“ smála se. „Minimálně na čtvrtku týmu.“

I její česká parťačka Jana Knedlíková, autorka čtyř gólů, si zápas před 950 diváky v domovině užila. „Není to sice moje klubová palubovka, ale je fajn být v Česku a prohodit pár slov. České házené do dalších let pomůže, že je v Lize mistrů hodně našich hráček,“ cítí křídlo Vipers.

Jeřábková a spol. sice už jednou ruply a remizovaly, ale na konci sezony chtějí slavit zlatý hattrick. „Náš tým na to má, rozhodnou maličkosti. Začátek sezony je kostrbatý, ale sezona začne vrcholit až od února, března,“ říká rodačka z Plzně.

Její posun od odchodu z Mostu je dramatický, ovšem popisuje ho lapidárně. „Jsem prostě o pět let starší, tedy zkušenější. Což je přesně to, co zatím Mostu chybí. Je znát, když někdo hraje v Evropě osm sezon.“ A znát to bude i v sobotní odvetě v Norsku. Kolika góly se Jeřábková proti svým blýskne tentokrát?