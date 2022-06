Víme, že vrchol sezony přichází až nyní, říká Jeřábková před Final4 Ligy mistryň

Víkend ukáže, zda to bude správný odhad. Ve čtvrtek se Jeřábková s Knedlíkovou a celým norským týmem přesunuly do Budapešti, dějiště Final4 Ligy mistryň.

S Vipers do něj vstoupí jako obhájci prvenství v sobotu v 18 hodin duelem proti francouzským Métám. Druhou dvojici tvoří domácí Györ a dánský Esbjerg. O den později je na programu duel o třetí místo a finále.

„Nechci říci, že si to neuvědomuji, tenhle házenkářský sen jsem vždycky měla. Ale spíš mi ještě nedochází, že už je to tady. Je to něco extra, ale snažím se moc si tlak nepřipouštět. Prostě jít do zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Tak jako každý jiný,“ popisovala Jeřábková před odletem z Norska.

S o šest let starší krajankou Knedlíkovou tíhu prestižního turnaje příliš nerozebírá, ale věří, že její zkušenosti mohou pomoci.

„Nicméně jak to každá z nás zvládne, to je individuální věc. Já si spíš říkám, jestli v jejím věku ještě vůbec budu hrát. Doufám, že se teď Jana neurazí!“ smála se Jeřábková. „Ale v každém případě je moc příjemné být v jednom týmu s člověkem, které už na takové úspěchy dosáhl. Beru to tak, že mě dokáže uklidnit, když bude potřeba. Zkušeností má spoustu, určitě to na hřišti bude poznat.“

Závěrečný turnaj EHF Champions League hostí budapešťská MVM Dome. Aktuálně největší házenkářská hala v Evropě, která si křest odbyla na přelomu loňského a letošního roku během evropského šampionát mužů.

„Uvidíme, jaká tam bude atmosféra. Postavili ji pro dvacet tisíc diváků. Možná by bylo lepší hrát v aréně pro deset tisíc a mít ji narvanou, než aby tahle byla z půlky prázdná. Na druhou stranu, je to zbrusu nová hala, moc pěkná a pro takovou událost jistě vhodná,“ uvažovala kanonýrka z Plzně.

Maďarsko pro ni není neznámou. Po odchodu z Mostu v roce 2018 strávala dvě sezony v Érdu, klubu z předměstí Budapešti. „Érd je opravdu kousíček, není to pro mě úplně cizí prostředí. Ale pro mě je nejdůležitější, že v Budapešti bude celá moje nejbližší rodina. Dorazí rodiče, bude tam přítel, dcerka, brácha s rodinou. Na všechny se strašně těším,“ líčila Jeřábková, jejíž starší bratr Jakub je český hokejový obránce a reprezentant.

Cesta na vrchol však pro Kristiansand nebude snadná. V sobotním semifinále nastoupí proti francouzským Métám, s nimiž ve skupinové fázi Ligy mistrů dvakrát neuspěl.

„Ale zároveň bych ty dva zápasy zařadila mezi naše nejhorší v sezoně. Určitě můžeme a také budeme hrát lépe. Půjde o to, jaký výkon podáme, je to hlavně o nás. Pokud předvedeme nejvíc, co dokážeme, pak může být postup hodně blízko. Dál v tuto chvíli nemyslím, soustředíme se výhradně na Méty,“ uvedla levá spojka na adresu týmu plného francouzských reprezentantek a dalších světových es. V Métách září na spojkách mimo jiné Brazilka Almeida de Paula nebo Dánka Louise Burgaardová. „Každý má silné a slabší stránky. My musíme využít především toho, v čem je náš tým silný a toho se držet. Věřím, že se to povede,“ mínila Jeřábková, která minulou sezonu strávila v bundesligovém Thüringer HC.

Už během jara ale dostala nabídku z Norska a o přesunu do jednoho z nejlepších klubů světa neváhala. Teď s Kristiansandem může dosáhnout na životní úspěch.

„Klub loni Final4 vyhrál a právě proto cíle pro tuhle sezonu ani nemohou být menší. Plán na víkend je jasný a všichni věříme, že to máme ve svých rukách. Pokud každá z nás podá maximum, co v sobě má, nedělní večer může být příjemný,“ zasnila se.

V letošním ročníku Champions League si připsala již pětapadesát branek. Konkurence ve Vipers je ale veliká. „Nepřemýšlím nad tím, kolik prostoru v Budapešti dostanu. Jestli dvě minuty nebo na šedesát, v každém případě chcete být pro tým maximálně prospěšný. Ale samozřejmě miluji hrát a být na hřišti, kdo by to nechtěl.“

S Kristiansandem už Jeřábková v této sezoně ovládla norský pohár, základní část nejvyšší soutěže a před týdnem oslavila také norský titul. „Malá oslava byla, ale spíš máme všichni v klubu v hlavách, že ten hlavní vrchol je teprve před námi,“ nadhodila Jeřábková.