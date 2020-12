Evropské slzy české hvězdy: Doufám, že se dám psychicky i fyzicky dohromady

„Takhle to má asi každý sportovec, kterého potká nějaký řekněme neúspěch. Že z toho nemůže úplně jásat. Zažily to ve sportu i ty největší hvězdy, nejen v házené,“ povzdychla si čtyřiadvacetiletá rodačka z Plzně, na Euru nejlepší střelkyně českého týmu.

Byl to statečný boj o všechno.

Bohužel se špatným koncem.

Češky v pondělním, závěrečném zápase základní skupiny v Herningu, který musely vyhrát, pokud chtěly jít dál, vedly nad favorizovanými Španělkami ještě zkraje druhého poločasu rozdílem šesti gólů. Mířily za velkým překvapením, jenže loňské vicemistryně světa v závěrečných dvaceti minutách skóre přetočily a vyhrály 27:24.

„Bohužel, hraje se šedesát minut. My jsme sice byly schopné šlapat větší část zápasu, nějakých 40 až 45 minut, ale na to se nehraje. Určitě jsme neměly v hlavách, že je rozhodnuto, když vedeme o pět. Ale nakonec stejně musíme domů,“ konstatovala Jeřábková.

Češky všechny tři zápasy na Euru proti silným týmům prohrály. Všechny po vyrovnaném průběhu, Švédky, olympijské vítězky z Ruska i Španělky donutily vydat ze sebe maximum. Jenže odměna nepřišla.

„Nemáme se za co stydět, můžeme mít vztyčenou hlavu. Ale ze šampionátu bohužel odjíždíme s nulou ze tří zápasů. Rozhodně je však na čem pracovat do budoucna. Máme mladé hráčky a příští šampionáty mohou dopadnout dobře. Proti Španělkám jsme předvedly, že máme na to hrát i s vicemistryněmi světa,“ prohlásila odchovankyně plzeňské házené.

Čísla Jeřábkové 22 branek nastřílela Jeřábková ve třech zápasech českého týmu na Euru. 4 měsíce zbývají do startu kvalifikace na MS 2021, které bude hostit Španělsko.

Za zlomovou v klíčovém duelu považovala pasáž při vedení 22:17 v druhém poločase. „Za toho stavu dlouho nepadl gól, pak přišly naše ztráty balonu, které Španělky dokázaly potrestat. Za stavu 22:20 nás už skoro měly na lopatě, ale ještě jsme se dál držely. I za stavu 23:23 každá z nás stále věřila, že je můžeme porazit. Nakonec ale vyhrál zkušenější tým,“ uvedla Jeřábková.

Ve třech zápasech nastřílela soupeřkám 22 branek a aktuálně se dělí o první místo střelecké tabulky šampionátu. Další trefy už nepřidá.

„Ale život jde dál, nekončí jedním mistrovstvím Evropy, které se hrálo za takovéhle situace. Teď přijde nějaké volno. Doufám, že se dám psychicky i fyzicky dohromady a pak nastupujeme do klubu na evropské poháry,“ dodala spojka německého Thüringeru a nejlepší kanonýrka bundesligy.