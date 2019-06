Házenkářka Jeřábková o zahraniční misi: Maďarsky pozdravím, tím končím

„Během reprezentačního srazu jsem toho v Mostě musela stihnout hodně. Kafíčka, kamarádky. Trenérovi nezbylo nic jiného než mě uvolnit,“ smála se po pátečním vítězství 26:24 v úvodním zápase play off o mistrovství světa.



V trikotu mosteckých Andělů sbírala tituly, střelecké ostruhy i přátelství. „Byly jsme pohromadě s Domčou Zachovou, Míšou Borovskou, s Petrou Růčkovou (Maňákovou), Míšou Janouškovou a Luckou Súkenníkovou. Tedy s holkama, se kterými jsem tu nějaké roky odehrála,“ jmenovala, s kým šla poklábosit.

V maďarském ligovém Érdu působí už rok. „Byl pro mě klasický první zahraniční. Všechno nové, tým, jazyková bariéra. Na jednu stranu jsem ráda, že je sezona u konce, na druhou se těším na tu další.“

ZPRAVODAJSTVÍ z utkání o MS

Z mostecké závislosti na medailích ji bohužel pro jednu sezonu Érd vyléčil. „Skončily jsme čtvrté, přitom klubové cíle byly o stupínek vyšší. Příště máme co dohánět,“ uvědomuje si Jeřábková, s 83 góly třetí nejlepší střelkyně družstva. „Byla jsem po dlouhém zranění, což se na tom podepsalo. Nejsem úplně spokojená.“

Nemzeti Bajnokság I čili maďarská liga je silná. „Oproti interlize je tvrdší, agresivnější, hraje se hodně rychle a na spoustu gólů,“ vykresluje spojka. „Fanouškovsky je to podobné jako v Mostě, u nás byly návštěvy plus minus jako tady.“

Učí se maďarsky, ale do tajů krkolomného jazyka ještě zdaleka nepronikla. „Za rok je to nereálné. Zeptám se, jak se kdo má, pozdravím, ale tím konverzaci končím.“ A vyhovoval jí život v cizině? „Na východě by to bylo úplně jiné, ale jelikož jsem byla na předměstí Budapešti, šlo to.“

V Mostě ji bezmála devět stovek diváků vítalo potleskem téměř ohlušujícím. „Strašně jsem se sem těšila. Fanoušci nezklamali. Atmosféra byla skvělá, jak jinak,“ pochvalovala si. „Tady jsem po házenkářské stránce jako doma. Hrálo se mi dobře a sedlo to celému našemu týmu.“

Černá Hora - Česko Odvetu sledujte ve středu od 20.15 online.

Česko si teprve podruhé v historii Černou Horu podalo. „Rozhodla především příprava, kterou jsme měly fakt hodně podrobnou a poměrně dlouhou. A pak, že jsme svým způsobem vygumovaly jejich klíčové hráčky. Od 1. minuty jsme obranu nastavily dobře a ony tím byly zaskočené,“ pozorovala Jeřábková, autorka pěti branek domácího výběru.

Výhra o dva góly dává před středeční odvetou naději na účast na mistrovství v Japonsku. „Výsledek je hratelný. Když omezíme chyby, můžeme něco uhrát. Po dlouhé době je šampionát mimo Evropu, je to motivace. Naše síla je v partě, jedna druhé věříme a na hřišti je to vidět.“