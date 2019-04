Olomoucká házenkářka Hurychová: Do play out nepatříme

Vyrovnanou bitvu rozhodla pro Zoru v posledních minutách dvěma góly Markéta Hurychová. „Hrozně nás kvůli fanouškům i klubu mrzí, že jsme se nedostaly do play off. Ale řekly jsme si, že chceme vyhrát, jít do play out s co nejvíce body a dokázat, že tam nepatříme,“ říká dvaadvacetiletá hráčka.

Dvakrát za sebou se Olomouc mezi nejlepší čtyři české celky dostala, předloni dokonce vybojovala bronzové medaile. Stejné ambice měla i letos, jenže nakonec zůstala za posledním postupujícím Veselím daleko, o čtyři body.

Důvod je prostý, výkony Zory byly proměnlivé jak dubnové počasí. Hanačky prohrály doma s Pískem, se Zlínem nebo na půdě nováčka v Plzni. Naopak porazily Veselí, Porubu či Slavii a také dokázaly připravit Michalovce o bod, přičemž šampion celé mezinárodní soutěže ztratil za celý ročník jen tři. „Měly jsme hrozné výkyvy,“ souhlasí Hurychová a snaží se najít příčiny. „Se silnými soupeři se nám asi hrálo lépe. A s těmi slabšími nevím, nemyslím si, že jsme do toho nešly tak koncentrovaně. Ale dopadlo to vždycky špatně pro nás, a proto jsme v play out.“

I čerstvá výhra 27:25 nad Šalou zapadá do těchto souvislostí, vždyť Slovenky berou v interlize cenný bronz. „Šala tu ale nebyla v plné sestavě, mají hodně zraněných. I tak to však byl kvalitní soupeř, takže jsme rády, že jsme ho porazily. Doufám, že jsme najely na vítěznou vlnu a budeme pokračovat v takových výkonech,“ přeje si Hurychová.

Sama prožívá ve dvaadvaceti letech možná zlomovou sezonu. Po letním odchodu Terezy Kubáčkové do Veselí jí na postu pravé spojky zmizela konkurentka, ale s tím i přibyla odpovědnost na hřišti. „Nevím, jestli to stojí zrovna na mně. Po odchodu Terky dostávám víc prostoru, a tak se snažím hrát na maximum a přispět týmu. Snad to vychází,“ nechce se pouštět do hodnocení vlastních výkonů.

Ty však neušly pozornosti reprezentačních trenérů, a tak v listopadu odjela na kemp těsně před mistrovstvím Evropy. Nakonec se do finální nominace nedostala, i tak si ovšem užívala možnost učit se od zkušených legionářek. „Je to zážitek. A také mi holky pomáhají, takže mám šanci se zlepšovat. Už jen trénovat s nimi je pro mě něco neuvěřitelného,“ vyprávěla tehdy pro svazový web.

Díky letošním výkonům a první pozvánce do národního týmu jí věnují více pozornosti i soupeřky na hřišti. „Ne snad, že by na mě hrály osobky, to vůbec, máme dost kvalitní tým rozložený na všechny hráčky. Cítím ale, že se na mě připravují,“ vnímá Hurychová.

V interlize letos nastřílela 71 gólů, což ji řadí mezi nejlepší klubové střelkyně. Na její schopnosti bude tým spoléhat i v play out, které zahájí příští sobotu s Pískem. Body z interligy se přenášejí, proto mělo vítězství nad Šalou svůj význam.

Aktuální stav zní: Olomouc 21, Zlín 17, Plzeň 16 a Písek 13. Výchozí pozice Zory je tedy dobrá, musí se však vypořádat s vědomím, že ji čekají trapitelé ze spodku tabulky. „Dostaly jsme všechny týmy, se kterými jsme prohrály. Budeme se na ně připravovat a snažit se nic nepodcenit. Play out letos není jednoduché, Písek posílil o hráčku z reprezentace, Zlín také nebude lehký, musíme se na to připravit,“ tuší Hurychová těžký závěr sezony.