Nejdl pokračuje v tradici. Házená je pro něj radost, včelaření má jako relax

Už jeho děda byl házenkář, pak i trénoval. Dokud to šlo, dělal funkcionáře. Teď už je jen divák a sleduje, jak pokračují jeho nástupci. Jeho syn, otec tří současných extraligových hráčů, na něj plynule navazuje. Také hrál, nyní se věnuje trénování. Nejstaršího syna Tomáše a nejmladšího Marka koučoval, na vývoj prostředního syna Adama dohlížel.

„Na mě byl táta vždy trochu přísnější,“ tvrdí Marek Nejdl, který právě v sobotu slaví jednadvacáté narozeniny.

Nejstarší Tomáš se dostal ze trojice bratrů nejdál. Ze Strakonic si ho vytáhli do Plzně, loni si vyzkoušel i angažmá v polské nejvyšší soutěži. „Byli jsme pyšní, že se brácha dostal do zahraniční ligy. Přáli jsme mu to,“ uvádí Marek Nejdl.

Zároveň však i jeho rodina poznala, jak je házená obtížná na profesionální úrovni. „Je to náročné. Má to hodně výhod, zní to hezky. Ale lidi si často neuvědomují, co všechno za tím je. My to viděli u něj na vlastní oči. Odešel do Polska, opustil kamarády, rodinu, město, byl tam jen s přítelkyní. Bojoval se zraněními, nenaplňovalo ho to, klub s ním ani nebyl moc spokojený,“ říká Marek.

Po roce se tak Tomáš vrátil zpátky do Plzně a na hřišti se potkává se dvěma bratry, kteří nastupují za mateřské Strakonice. „Plzeň je trošku jinde než my, takže rivalita není taková. Je to spíš kamarádské. Na bráchu bych si nedovolil něco víc,“ zdůrazňuje Marek.

Ve Strakonicích si vystačí se skromnějšími podmínkami, klub je spíš rodinný. „To je naše velká výhoda. Jsme na tom všichni stejně, hrozně nás to baví a máme tým plný kamarádů. Na tom stavíme, díky tomu rádi chodíme na trénink, zajdeme si společně také posedět. Není to naše povinnost, ale radost,“ zdůrazňuje.

Na hřišti se však jedinému jihočeskému klubu v soutěži letos nedaří. Z úvodních deseti kol získal jen bod za remízu a uzavírá pořadí. V sobotu od 17 hodin hostí vedoucí Brno. „Loni jsme měli první bod až po Novém roce, takže musíme zůstat pozitivní. Naším cílem je záchrana,“ má jasno.

Ve Strakonicích však v létě reálně hrozilo, že se klub do soutěže vůbec nepřihlásí. Neměl na to prostředky a jistotu dala až pomoc od Jihočeského kraje.

„Ze začátku jsem byl hodně naštvaný. Extraligu jsme těsně vybojovali, stálo nás to hodně sil. Zároveň bychom spadli hned o dvě ligy níž, tak by se změnil i můj život. Měl bych asi víc času, bylo by to jiné. Nakonec se peníze našly, byla to úleva,“ hlásí.

Marek Nejdl i všichni ve Strakonicích by se rádi dostali v extralize výš. Sám touží v budoucnu po play off. „K tomu je třeba, aby se dostali žáci a dorostenci do vyšších soutěží. Pak přejdou do béčka mužů a odtud do áčka. Rozdíly pak budou menší, přechod plynulejší,“ navrhuje.

Včelařit začal před čtyřmi lety

Sport je jeho hlavní aktivitou, ale díky vztahu k přírodě má ještě jeden koníček. Už čtyři roky je jím včelaření. Přivedl ho k tomu otec jeho přítelkyně.

„On je včelař, tak mi o tom vyprávěl a mně se to zalíbilo. Pořídil jsem si první včelstvo, od té doby to navyšuji. Panuje trochu mýtus, že je s tím plno práce. Nejnáročnější je to v létě, kdy k nim chodím jednou za týden. Teď mám do ledna včelařskou dovolenou,“ ví.

Marek Nejdl

Pro Nejdla je to vášeň a relax zároveň. „Strávím tam hodinu, hodinu a půl. S bratry jsme každé léto chodili do lesa na brigádu, táta je revírník. Hledal jsem, jak mohu utéct do přírody, a díky včelám se mi to povedlo,“ chválí si.

K otci přítelkyně si dál chodí pro rady. „Je třeba vědět, co včely potřebují. Tedy jim zajišťovat dost místa, a to i na rozrůstání. Také aby měly co jíst, neteklo jim do úlu. Dále zaléčovat, rozdělovat,“ vypočítává.

Vlastní med mu chutná nejvíc a ve své zálibě hodlá pokračovat. „Měl jsem letos šest včelstev, ale přemnožené vosy mi tři slabší ukradly. Proto se tolik nebojím sršně asijské, i když o ní každý měsíc čtu v časopisu Včelařství. Určitě včelstva zase rozšířím,“ má jasno.

Student druhého ročníku oboru Podniková ekonomie a management na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity včely obdivuje a respektuje, přestože špatně reaguje na jejich žihadla.

„Nateču docela dost. Když ho dostanu, tak to není nejlepší. Loni jsme měli na házené focení a já šel den předtím ke včelám. Dostal jsem žihadlo pod oko, takže celou sezonu se ukazovala moje trochu ‚vylepšená‘ fotka,“ směje se.

Svému oboru by se v budoucnu chtěl věnovat i nadále, a to i formou podnikání. „Rád bych spojil svůj koníček a znalosti ze školy a začal ideálně co nejdřív. Měl jsem zbytek vosku, tak už teď se zabývám odléváním svíček a dělám třeba jednu ve tvaru hradní věže Rumpál ve Strakonicích,“ popisuje nadšeně.