Je to Korbel, jenže pivo nepije. Zlomí ho angažmá v Plzni?

Pít pivo. Byť jeho příjmení k tomu přímo vyzývá. „Je to pravda, ví se o mně, že ho vůbec nepiji,“ směje se šestadvacetiletý Korbel, levoruký střelec a posila mistrovského Talent týmu Plzeňského kraje.

Ten si jej vyhlédl na pravou spojku jako náhradu za Slovince Bogdaniče, který zamířil do Lovosic. A jako alternativu k dalšímu levákovi Stehlíkovi. „Plzeň mě poprvé oslovila, když jsem hrál v Zubří. Ale to jsem měl ještě platnou smlouvu, chtěl jsem naplnit cíle, které jsme si tam dali. Teď přišla nabídka ve chvíli, kdy jsem byl volný hráč. A nebyl problém se dohodnout,“ popisuje slovenský reprezentant.

Minulou sezonu začal v CSM Fagaras, kvůli koronavirové nákaze však rumunský klub zeštíhloval rozpočet, v lednu se tak Krobel vrátil do české extraligy a v šestnácti zápasech za Nové Veselí nastřílel 55 gólů. „Rumunsko byla výborná zkušenost. Všechny kluby jsou profesionální, mohli jsme trénovat dvakrát denně. Házená je tam určitě tvrdší, hráči jsou vyšší, velmi dobře fyzicky připravení a víc střelecky disponovaní než v Česku a na Slovensku. A liga je o hodně vyrovnanější, třetí tým tabulky klidně mohl prohrát s posledním,“ srovnává.

Informace o Plzni si zjišťoval také od krajana Šimona Macháče, který v Talentu odehrál sezonu 2019/20. „Žádné negativum jsem od něj neslyšel. Jen jsem se utvrdil v tom, že je Plzeň dobrá volba. Všude jsem byl zatím spokojený, ale Plzeň je pravidelný účastník finále extraligy, klub pracuje na profesionální úrovni. Nechci, aby to vyznělo, že v Zubří či Novém Veselí nebyly skvělé podmínky, právě naopak, ale jednoduše rozdíl v ambicích tady je. Je to velký krok jít do týmu několikanásobného českého mistra, mám velkou motivaci,“ říká Korbel.

S trenéry Štochlem a Hynkem už probíral svoji roli v týmu. „Očekávají ode mě střelbu z dálky, abych byl aktivní jeden na jednoho a samozřejmě si zastal i svoji práci v obraně. S tím jsem naprosto ztotožněný,“ pokyvuje pravá spojka, která by se ráda ukázala příští rok i na evropském šampionátu v Bratislavě. „Zrovna jsme měli soustředění v Maďarsku, čas se krátí. Rád bych byl v nominaci a dělám pro to všechno. Možná to zní jako klišé, ale pro mě je velká čest obléci reprezentační dres,“ hlásí Korbel.

Přípravu v Plzni zahájí v červenci. A znovu bude čelit hláškám, kdy už si konečně lokne piva. „Není to jen kvůli životosprávě, i když mi záleží na tom, co jím, co piji a kolik toho naspím, protože to všechno výkon ovlivňuje. Pivo mi prostě nechutná,“ vysvětluje, ale pak přece jen připustí. „Opravdu dobrá plzeň prý chutná úplně jinak. Takže co není, může být,“ zamrká.