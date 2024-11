Zraněný lovosický házenkář Hniďák: Dařilo se nejlíp v životě. A zase bude

„Všechno šlo s lehkostí, dařilo se mi asi nejlíp v životě,“ tvrdí třiadvacetiletý reprezentant Slovenska, který svůj comeback do týmu Lovců chystá na zimní pauzu.

Jaká je situace nyní?

Operace proběhla velmi dobře, rekonvalescence jde podle plánu, možná ještě trochu nadplán. Bohužel to vyžaduje nějaký čas. Sezona je velmi dlouhá a nebylo by rozumné, abychom to uspíšili.

Co se vám stalo?

Nerad na to vzpomínám. Hráli jsme semifinále s Karvinou doma, konec prvního poločasu. Pohyb, jaký uděláte tisíckrát za život. Došlo na kontakt, koleno se mi podvrtlo a trošku jsem si ho přisedl. Dostal jsem zprávy, že to není tak zlé, nejdříve nehrozil nejhorší scénář. Nakonec jsem musel na operaci.

Jak jste to psychicky snášel? Byl jste na vršku střelecké tabulky.

Nic snadného to nebylo. Spadl jsem z výkonnostního vrcholu. Zrovna se mi dařilo asi nejlíp v životě, ve slovenské reprezentaci jsem začal hrát a dávat góly, čekala nás kvalifikace na mistrovství světa. Sezona běžela parádně, pak to přišlo. Možná časem pochopím, že to mělo nějaký smysl. Doufám, že to povede k lepším věcem.

A ty první chvíle?

Vrací se to v dávkách. Nejdřív se to stane, pak vás uklidní, že to není až tak špatné, přijdou vyšetření, operace, která dost bolí... I po několika měsících nastane chvilka, kdy to na mě spadne. Jsme sportovci, zranění k tomu patří. Psychicky jsou jednodušší věci, ale stávají se také mnohem horší.

Říkal jste si: Kdybych se nezranil, hrajeme finále?

Ale taky kdybych hrál, třeba skončíme čtvrtí. Těžko říct. Týmový výkon byl jedna věc, já byl nešťastný, že jsem zase neodehrál celou sezonu. Už loni v prosinci jsem si zlomil ruku, vrátil jsem se, myslel si, že je všechno fajn. Ale v jednu sekundu člověku přibude hodně povinností, starostí, práce do budoucna.

Není té smůly až moc?

I v první sezoně jsem si ruku zlomil, to bylo jen na měsíc. Pak loni znovu, ale v zimní přípravě jsem byl zpátky. Potom koleno. Nakonec jsem si při něm uvědomil, že zlomenina ruky byla docela fajn.

Nemáte obavy, že se už nevrátíte do stejné formy?

Každý to má v hlavě, je lidské vzpomínat, jaké dobré to bylo v minulosti. Jde o překážku, přes kterou se musím přenést. Mentálně mi to může pomoct do budoucna. V klubu mi absolutně dávají najevo, že mi věří, že se mnou počítají. Rehabilitace, léčba, doktoři, v tom jsou velmi důkladní. Je naším společným cílem, abych se na hřiště vrátil. Když to bude zdravotně fajn, forma třeba přijde. Nevím kdy, musím věřit sám sobě, že se dokážu vrátit.

Pocházíte ze Slovenska, jak se vám žije v Lovosicích?

Já jsem ještě k tomu z východního Slovenska, takže to mám autem osm devět hodin, vlakem jedenáct. Ale je to tady super. Hrál jsem předtím v Německu a tam jsem cítil, že to je jen házená. Tady si troufám tvrdit, že mám i kamarády, je to tady takové lidské. Když jsem učinil krok jít sem, bylo to moje nejlepší rozhodnutí v kariéře.

A jaké tady máte cíle?

Byl bych velmi, velmi rád, kdybych odehrál jednu celou sezonu bez zranění. A také víte, že v Lovosicích nikdy nebylo extraligové zlato, tak asi to je ten prvotní cíl. Být součástí toho, když se to zlomí.

Nesníte o velkém přestupu třeba do bundesligy?

Asi bych lhal, že nemám motivaci se nějak posunout, ale situace je taková, jaká je, přišlo to zranění a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Teď se chci hlavně dostat do fáze, kde jsem byl před zraněním, do střelecké pohody, kdy jsem měl pocit, že mi to tam padá samo. I díky úžasným spoluhráčům. Pak uvidíme, jak se to vyvine. I kdybych ale zůstal nevím kolik dalších sezon v Lovosicích, tak si vůbec nemám na co stěžovat,