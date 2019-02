Zubří mě může posunout dál, věří slovenský házenkář Hlinka

V Zubří není ani měsíc, spokojené ale můžou být zatím obě strany. Házenkáři Robe našli v Marku Hlinkovi univerzála se schopnostmi kanonýra, slovenská reprezentační spojka si zase pochvaluje maximální herní vytížení.

„Házenou hraju pro to, abych byl na palubovce. Těší mě, že mi trenér důvěřuje a hned po mém příchodu mi dává takovou porci minut,“ říká dvaadvacetiletá akvizice z Topoľčan, loňského vicemistra Slovenska. „Ze Zubří mám zatím jen pozitivní pocit.“

Zuberským divákům jste se uvedl sedmi góly ve vítězném sobotním utkání proti Frýdku-Místku. Ideální domácí start?

Jsem rád, že se nám podařilo zvítězit, protože to bylo hodně důležité pro boj o play off. V klubu je rodinné prostředí. Šlo to vidět i v utkání. Divákům velmi děkuji za podporu. Celý zápas nás hnali dopředu. Nakonec byla i děkovačka. Před takovými fanoušky je radost hrát. Budeme je potřebovat i proti Dukle(v úterý v Zubří od 19.10 hodin).

Zdá se, že jste zapadl do týmu rychle.

Ještě jsou tam herní mezery. Nepůjde to ze dne na den. Ale starší a zkušenější hráči mi pomáhají. Vysvětlují mi principy, jak co funguje. Je jen otázkou času, abychom se sehráli.

Trenér Dušan Poloz si od vás hodně slibuje. Jak se srovnáváte s velkým očekáváním?

Cítím zodpovědnost. Vím, co ode mě vyžadují, a budu se to snažit plnit, co nejlépe to půjde. Pomoct spoluhráčům v obraně nebo v útoku, to je jedno. Hlavně dělám, co mě baví. Česká extraliga je pro mě něco nového. Je to zahraničí, jiný styl hry, jiné zápasy, jiní soupeři. Může mě to posunout dopředu.

Jaké jsou vaše první poznatky o české soutěži?

Na Slovensku je liga rozdělená na pár top mančaftů, které mezi sebou hrají vyrovnané a vypjaté zápasy. Pak jsou papírově slabší týmy, které by se měly porážet, i když to není pravidlem. Každý duel je těžký jiným způsobem. Ale co jsem se díval i na podzimní výsledky Zubří, tak všechny zápasy v české extralize jsou v zásadě vyrovnané a můžou skončit jakýmkoli výsledkem. Na Slovensku je nepsaným pravidlem, že šampionem se stane Prešov a ostatní se bijí o další příčky.(usmívá se)

Před dvěma roky zpátky byl na spadnutí projekt česko-slovenské interligy, ale nakonec se nezrealizoval. Jak jste to vnímali na Slovensku?

Byla to velká škoda, protože se na to všichni těšili. I kluby, které neměly takovou podporu, sehnaly sponzory, jelikož to byla větší a prestižnější soutěž. Bohužel to nedopadlo a podle mě to byla škoda pro obě ligy. Pro hráče i diváky by bylo zajímavější, kdyby se střetávala kvalitní mužstva.

Nebýt potíží v Topoľčanech, v Zubří byste teď nehrál, že?

V Topoľčanech nastala komplikovaná situace. Odešel prezident, což byl také hlavní sponzor. Tím bych to asi uzavřel a nechtěl bych další problémy rozebírat. Bylo jich hodně, ale už je to za mnou.

Kromě Zubří jste měl i jiné nabídky?

Nebyla to jediná možnost, ale vybral jsem si Zubří. A zatím vůbec nelituji. Jsme dohodnutí do konce sezony s tím, že se budeme dál bavit o pokračování spolupráce.

Co tedy rozhodlo pro Zubří?

Vyhrálo to, že jsem chtěl strávit co nejvíce času na palubovce. Pro mě je podstatné, abych hrál, trénoval, zlepšoval se. Tady mám všechny možnosti, Zubří mi vyhovělo ve všech požadavcích maximálně, jak se dalo. I trenér o mě projevil zájem s tím, že mi bude dávat prostor.

Už jste se zabydlel?

Zatím jsem tady krátce. Kluci mi pomáhají, jak se dá. Ukazují mi město. Ať už Zubří, nebo Rožnov. Zatím bydlím v Rožnově, ale pracujeme na tom, abych se přestěhoval do Zubří.