Pět gólů? Měl jsem týmu pomoct daleko více, zhodnotil Mořkovský start MS

„Osobně nejsem vůbec spokojený. Měl jsem týmu pomoct daleko více, dát více branek, mít méně ztrát,“ vyčítala si spojka slezského Górniku Zabrze, pro kterou bude páteční druhé utkání ve skupině proti Polsku speciální.

Máte za sebou premiéru na světovém šampionátu. Byl jste nervózní?

Ani ne. Odehrál jsem za Zabrze několik těžkých zápasů v Evropské lize. Nervozita byla zdravá a nijak mě nesvazovala. Všichni jsme se těšili, až mistrovství vypukne. Bohužel se nám první zápas nepovedl podle našich představ. Obrany na obou stranách byly výborné. V útoku jsme stříleli z nepřipravených pozic, a když jsme se prosadili do šance, výtečně zachytal Portner.

Je remíza ztrátou, nebo ji berete jako zisk?

Před zápasem jsme chtěli jednoznačně vyhrát. Nakonec můžeme být rádi za bod, protože jsme ubránili poslední útok. Jsme pořád ve hře o postup ze skupiny. I kdybychom vyhráli, stejně bychom potřebovali bodovat s Polskem nebo Německem.

Vnímáte, že po loňském Euru vaše role v reprezentaci roste?

Je to hodně dáno zraněními na postu spojek. Matěj Klíma i bratři Patzelové jsou tahouni, na které tým spoléhá. Tlak si ale nepřipouštím. Mistrovství beru i jako možnost ukázat se a zviditelnit.

Pohltila vás atmosféra šampionátu v zemi mistrů světa a olympijských vítězů, kde je házená kolektivním sportem číslo dva?

Bydlíme asi třicet kilometrů od Herningu, kde hrajeme. Na hotelu jsme s ostatními soupeři ze skupiny. Tam moc nejde poznat, že je mistrovství. Samozřejmě v Herningu je to něco jiného. Na úvodní utkání domácího týmu byla plná hala, na náš zápas přišlo také docela dost lidí.

Trenér českých házenkářů Xavi Sabaté během utkání se Švýcarskem na MS.

Teď vás čeká Polsko. Bude to pro vás speciální zápas?

Znám se s pár kluky. V polském týmu je jeden můj bývalý a jeden současný spoluhráč, jeden byl v širší nominaci, ale nakonec z ní vypadl. Než jsem odjel, hecovali jsme se, kdo vyhraje. Těším se na vzájemný zápas, i když nevím, jestli brankář Ligarzewski nastoupí. Proti Německu nebyl ani na soupisce.

Co vám napovědělo druhé utkání skupiny, ve kterém Polsko prohrálo s favorizovaným Německem 28:35?

Poláci mají výbornou spolupráci s pivotem Syprzakem, který je hodně vysoký. Jsou dobří ve hře jeden na jednoho, silově dobře připravení.

Syprzak je hvězdou francouzského Paris Saint-Germain. Jak se dá ubránit kolos měřící 207 centimetrů?

Nejsem defenzivní specialista, ale asi to bude chtít ho rozhodit ještě předtím, než dostane nahrávku. Aby ji dostal v nezpevněné pozici. Výhodou je, že trenér Sabaté trénuje dlouhá léta Plock a polskou házenou dokonale zná.

Po šampionátu končí a tým přebírají čeští trenéři Brůna s Kubešem. Bylo to téma v kabině?

Dozvěděli jsme se to od něj. Naučil nás zase něco jiného, nového. Věřím, že noví trenéři budou dobrou změnou. Pan Kubeš je odborník na obranu a pan Brůna na útok. Budou se doplňovat. Jsem rád, že za asistenta si vybrali Ondru Miku, se který jsem dva roky hrál v Zubří. Uvidíme se častěji.

Hrajete druhou sezonu polskou ligu. Jaká je její úroveň?

Kielce a Plock jsou odskočení, pravidelně hrají Ligu mistrů. Zbytek je hodně vyrovnaný. Každý může porazit každého. Všichni jsou profíci. Na rozdíl od Česka můžu mít nastavenou hlavu jen na házenou.

Se Zabrze jste loni skončili v polské lize třetí, teď jste až desátí. Co se stalo?

Těžko říct. Odešli důležití hráči, přišli dobří, ale na začátku jsme měli problémy s těsnými zápasy. Několikrát jsme prohráli o jeden gól, dostalo se nám to do hlav a nedokázali jsme je pak překlopit na naši stranu. Věřím, že kluci v přestávce dobře potrénují, vlétneme do jara a skončíme do šestého místa. Týmy, které jsou před námi, máme doma.

Zklamáním bylo i poslední místo ve skupině Evropské ligy?

Hráli jsme ji druhým rokem. Chtěli jsme získat více než jeden bod. Ale měli jsme zraněné tři důležité hráče a nepohodu jsme si přenesli i z domácí ligy. Pro nás to byla hlavně dobrá zkušenost, kterou snad zúročíme teď na jaře.

V Plocku jste lídrem ofenzivy. V týmu máte silnou pozici, že?

Beru to tak, že jsem před dvěma lety udělal správný krok. Hraji kvalitnější ligu, těžší zápasy. Posunul jsem se dále. Žiji tam sice sám bez rodiny a přítelkyně, ale výhodou je, že to mám kousek domů. Po zápase se sbalím a za hodinu a půl jsem tam.

Za rok vám končí smlouva. Už přemýšlíte, co pak?

Jsem v Zabrze spokojený, ale nechci tam odehrát celou kariéru. Rád bych si zkusil jinou zemi. Nemám nic vysněného, počkám si na nabídky.