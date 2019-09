Lovosický křídelník Malý: Když přijde 2,5 tisíce lidí, vyšťavíte se naplno

Jak vám pomohli diváci?

Když máte 2,5 tisíce lidí v zádech, člověka to donutí vyšťavit se do maxima, to jsme předvedli. Táhli nás za vítězstvím. Zápasy na zimáku si užívám víc a víc. Kvůli zranění jsem první vynechal, loni jsem už hrál. Ještě z toho není stereotyp a ani nebude. Tohle se neokouká.

Zápas byl útočný, vypadalo by skóre ve vaší hale jinak?

Možná. Jde o koncentraci v utkání. Na zimáku se řve a jsme přehecovaní, z toho pramení chyby. Ale nemá smysl to řešit, důležité jsou body. Je to dobrý start do sezony z hlediska sebevědomí, které neskutečně potřebujeme. Teď nás čeká venku Zubří, nedá se dělat nic jiného než prolomit hrůzu z loňské sezony a konečně začít vozit body od soupeřů.

Jak vás změnil kouč Pavel Farář?

Razantní změny nejsou, za dva měsíce bychom to nedokázali vstřebat. Klade důraz na pevnou obranu, na přechod do rychlého útoku, celkově na atraktivní běhavou házenou. Příprava podle toho vypadala. Zásadní změny nepociťuju. I díky tomu, že jsme spolu nějakou dobu, takže souhra a plynulost ve hře je.

Běhali jste v létě víc?

Když jsem slyšel zvěsti o panu trenérovi, bál jsem se, ale docela to šlo. Zároveň i bolelo, to je zdravá bolest. Makali jsme jako koně.

Kouč Farář není s Lovosicemi spjatý, přišel zvenčí. Je to rozdíl?

Každý trenér má trošku jiný pohled na házenou, ale nepociťuju velké rozdíly oproti Vojtovi Srbovi, Vláďovi Šumovi nebo Milanu Berkovi. Vždy jsme měli přirozený respekt, ať trenéři byli kamarádi a bývalí spoluhráči, nebo teď. Nikdy jsme nebyli tým, který by měl z trenéra v legraci. U pana Faráře to rozhodně nehrozí.

Umí zařvat, že?

Má autoritu. Kdyby nás za všechno chválil a bral by chyby ledabyle, usneme na vavřínech. Takhle ho máme pořád v zádech a nutí nás to dělat maximum, abychom plnili cíle. Tím hlavním je play off. Tým formujeme, teď přišel nový pivot Martin Nový, postupně si to bude sedat.