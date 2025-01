Zrod senzačního skalpu Mostu: Ryjte pusou po zemi a umřete tam!

Mostečanky přitom platí za tuzemského hegemona. Národní část československé MOL Ligy ovládly v devíti z posledních deseti dohraných sezon. Jen předloni je z trůnu krátce sesadila Slavia. Už loni se ale Most vrátil ve velkém stylu – kromě ligy totiž ovládl i Český pohár.

Jenže sobotní výkon Olomouce dal na všechny předpoklady zapomenout. Už v prvním poločase vedl výběr trenérky Lucie Fabíkové o šest branek. A ačkoliv velký favorit střetnutí zahájil stíhací jízdu, ze sportovní haly v Olomouci si neodvezl ani bod. Zora zvítězila 27:26, a to zásluhou především dvou dam.

Křídelnice Anna Kubálková se pod výhru podepsala osmi vstřelenými brankami, možná ještě větší měrou pak přispěla skvěle chytající Michaela Polášková.

„Míša byla obrovským pilířem úspěchu, ale jen její výkon by nestačil. Nám se po fakt dlouhé době povedlo zahrát výborně v obraně. Mostu jsme dokázali narušovat útok. Pak to jsou spojené nádoby – když hraje dobře obrana, brankářka je sebevědomější, a když vás několikrát podrží, hraje zase obrana klidněji, stejně tak útok,“ řekla trenérka Fabíková.

Trenéra olomouckých házenkářek Lucie Fabíková.

„Nicméně hlavní důvod výhry byla obětavost. Každá hráčka šla absolutně za svoji hranu, na to jsem pyšná. Vtloukám holkám do hlavy, že je fuk, jak zápas dopadne, ale chci, ať se soustředí na sebe, ať přijdou na střídačku úplně vyčerpané. Doslova jsem jim řekla, že chci, ať ryjí pusou po zemi a ať na palubovce umřou,“ zdůraznila koučka.

„Nemám hráčky, už mě to dohnalo i k slzám“

Fabíková převzala Zoru loni po odchodu dlouholetého trenéra Libora Malínka. Po dvou bronzových medailích v řadě ovšem skončila s Olomoucí už v základní části. Letos mají Hanačky na postup do vyřazovacích bojů lepší šanci. V MOL Lize totiž nově do play off míří šest týmů namísto čtyř.

„Určitě to kvituji. Je to napínavější, zajímavější. Ze své kariéry v Německu jsem byla zvyklá na play off systém s osmi týmy. Psychicky to jsou úplně jiné zápasy, navíc divácky mnohem atraktivnější,“ míní Fabíková. Loňskou sezonu označila za turbulentní, zdařilá druhá polovina na českou top čtverku nestačila.

Možná i proto letos ambice drží pod pokličkou, byť Olomouc byla zvyklá sbírat medaile. Snem předchozího trenéra Malínka bylo pak finále, na které Zora čeká od roku 2009. A jeden historický milník už Hanačky v této sezoně překonaly, tak proč ne další…

„Už jsem v tomhle ohleduplnější, ale jsem známá tím, že chci bojovat až do poslední chvíle. Snažím se holkám vštěpit, ať žijí přítomnosti, ať se nekoukají na časomíru ani tabulku. Chceme jít zápas od zápasu, ale i pro mě samotnou je to těžké, protože jsem byla vychovávána jinak,“ připustila.

Těžké bylo také nahrazení Ivy Malinové, jež byla se 118 brankami nejlepší střelkyní Zory v uplynulé sezoně.

„Nechci být sprostá, ale musíme s kolegy trochu čarovat. Nemáme vůbec široký kádr a neustále nám někdo chybí, jedna hráčka se vrátila po operaci a hned onemocněla, pro změnu šla na operaci jiná, další dvě pak schvátila mononukleóza. Za rok a půl jsem snad nikdy neměla k dispozici kompletní sestavu, sice to pořád nějak zvládáme lepit, ale už mě to dohnalo i k slzám,“ posteskla si trenérka aktuálně sedmé Olomouce.