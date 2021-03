Plzeňské házenkářky Drozdová s Řezáčovou jsou na kempu v Polsku

„Pozvánka přišla někdy na konci února,“ popisovala juniorská reprezentantka Lucie Drozdová pro klubový web. „Už dříve nám říkali, že by podobná spolupráce s dospělým áčkem mohla nastat, ale byla jsem překvapená, že mezi oslovené juniorky patřím i já,“ doplnila.

Do Polska s ní vyrazila také gólmanka Karin Řezáčová. Ta už v týmu není nováčkem, na konci loňského roku se podívala i na evropský šampionát v Dánsku. Teď má navíc reprezentační trenér Bašný na marodce hned tři další brankářky - Satrapovou, Novotnou i Kudláčkovou. Další hráčky pak vyřadil z nominace koronavirus.

„Ale atmosféra je velmi dobrá. Máme zde výborné podmínky, servis i zázemí. Hráčky se snaží a juniorské házenkářky zatím na tréninku předvádí dobré výkony,“ pochvaloval si na svazovém webu kouč Jan Bašný.

Vrcholem kempu budou dva přípravné zápasy proti domácímu Polsku, které se hrají ve čtvrtek a v pátek. Na rozdíl od Řezáčové není jisté, zda do nich zasáhne i Drozdová. „My juniorky bychom měly jen trénovat. Ale věřím, že se i tak budu vracet s dobrými pocity,“ uvedla Drozdová.

Pokud by ovšem dostala v některém ze dvou zápasů proti Polkám šanci, stane se první odchovankyní DHC, která za dospělý český výběr nastoupí jako hráčka Plzně.

Byla by to i malá náplast na zrušené mistrovství světa do 18 let, kde mohla startovat. „Všechny nás to mrzelo, byla by to skvělá zkušenost. Ale teď se soustředím na Euro do 19 let, které už se snad v červenci ve Slovinsku uskuteční,“ doplnila mladá pivotmanka.