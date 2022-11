Lovosičtí Lovci uštvali prešovský velkoklub. Povinná výhra, říká superstřelec

„Obrana Prešova není tak silná, vyhovuje mi chodit jeden na jednoho. Asi proto se mi dařilo,“ dumal kanonýr Jaroslav Trkovský nad svým velepočinem – nasázel 14 gólů, což je v házené mimořádné. Dal polovinu branek Lovosic! „Dobře chytal Adamík, obrana se pak zpevnila, Kupa a Bogdanič mi to rozjíždějí. Jsou to moje góly, ale vlastně celého týmu.“

Lovci chtěli soupeře uštvat, slovenský velkoklub totiž zápasí s napěchovanou termínovou listinou. Hraje slovenskou i českou extraligu, pohár a Evropskou ligu. „Taktika byla tahat do rychlého útoku. V první půli se nám to nedařilo, po přestávce ano, což rozhodlo,“ mínil Trkovský; domácí v poslední desetiminutovce povolili soupeři jen jeden gól.

Lovosický házenkář Jan Heřma se snaží projít mezi dvěma hráči Prešova.

Oliver Rábek, v neděli sedmigólová levá spojka Prešova, tvrdil: „V sobotu jsme hráli s Košicemi, v neděli v pět ráno startovali do Lovosic, přijeli jsme hodinu před začátkem po desetihodinové cestě busem. Ani ne za tři měsíce je to náš 33. zápas. Hrajeme ve 12 lidech, máme kupu zraněných. Přespíme tady a mažeme do německého Göppingenu. Jestli si někdo myslí, že to je jednoduché, ať si to zkusí! Místo mu uděláme.“

Po předchozí remíze v Kopřivnici odvolal Prešov trenéra Radoslava Antla a nahradil ho Markem Gernátem. V tabulce je čtvrtý. „Prešov už tak kvalitní ligu ještě zvedl, je pěkné oživení hrát s týmem, který nastupuje proti Montpellieru nebo Kadettenu. Ale asi nikdo nečekal, že se Tatranu nebude v naší soutěži dařit, takže nakonec jsme to brali jako povinnou výhru,“ překvapil Trkovský.

Lovci se zvedli po porážce o gól v hitu v Plzni. „I tam jsme podali dobrý výkon. Taky Prešov beru za top soupeře, ve 2. půli do toho kluci dali víc energie, chuti, emocí,“ ocenil trenér Roman Jelínek.