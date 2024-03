Jedna ruka nestřílí. Lovosickým Lovcům chybějí praváci, pomohl fotograf

„Rád bych sérii ukončil na tři zápasy, ale pokud se budeme vracet ze Zubří s postupem, je mi úplně jedno, jestli tam budeme spát. Ubytování je zamluvené,“ avizoval Jelínek po víkendových výhrách 34:29 a 34:31; třetí duel se v Zubří hraje v pátek.

Lovcům kvůli zranění vypadli oba ústřední brankáři, tedy Artur Adamík a Jiří Günl. S bleskově angažovanou posilou Tomem Tov Shemem z Izraele se tak mezi třemi tyčemi střídá junák Antonín Bartošík.

„Nezažil jsem, že bych přišel naráz o dva gólmany. Pro Shema je to složité,“ vypozoroval kouč. „Ať už kvůli spolupráci s obranou, tak vzhledem k neznalosti ligových hráčů. Musí si je hodně číst, což nevynahradí praxi, kterou Jirka s Arturem mají.“

Lovosický Marek Hniďák pálí do sítě soupeřů ze Zubří.

Brankářská otázka však není to, co Jelínka pálí nejvíc. „Spíš bych řešil, že mi vypadlo čtyři nebo pět pravorukých spojek, což je neskutečné. Nemám Lukáče, Ouředníka, Vojíře, Pokorného,“ vyjmenoval ztráty. „A uvidíme, jak bude vypadat Kupa, který ze druhého zápasu na chvíli odstoupil, když podklouzl. Naštěstí dohrál a nestěžoval si. A taky jsem zvědavý, jak budou vypadat Trkovský a Motl. Mám pět levorukých spojek, nemám nikoho pravorukého.“

I kvůli absencím příprava na Zubří neprobíhala ideálně. „Měli jsme šílený týden, museli pomáhat dorostenci nebo také Michal Krásný jako náš fotograf a kameraman. Dělal nám levé křídlo, abychom vůbec mohli hrát šest na šest v tréninku,“ zmínil Jelínek člena PR týmu, který hráčsky působí v lovosickém béčku. „Věřím, že někteří se uzdraví a v Zubří budou naší přidanou hodnotou.“

Soupeř ovšem taky není kompletní, chybí mu hlavně nemocný trenér Peter Dávid, který se léčí doma v Německu. „Určité oslabení to pro ně je, lodivod vám dává taktiku, reaguje na situace, ale taky to pro hráče může být větší motivace,“ uvažoval Jelínek. Jeho Lovci sní o finále, před rokem slavili bronz. „Ale ani kdybychom byli zdraví, ještě nemůžu říct, jestli jsme silnější než loni. To se teprve ukáže.“