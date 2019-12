Remízový zápas. Platíme daň z nezkušenosti, říká lovosický kouč Farář

„Domácí byli spíše šťastnější než lepší, zápasu by určitě slušela remíza. Měli jsme výborný vstup do utkání, ale pak jsme pustili soupeře nahoru a ve druhém poločase už to byl boj o každý gól. Myslím si, že pořád platíme nějakou daň z nezkušenosti, děláme naivní chyby a doplácíme na úzký kádr,“ hodnotil na klubovém webu lovosický trenér Pavel Farář.

Lovcům chyběl zraněný Bouček, potíže měl i ostrostřelec Motl, jenž sledoval zápas jen z lavičky. Přesto hosté dlouho dominovali, vedli 6:2, v poločase 17:15. Ve druhém dějství však domácí ztrátu dohnali, poprvé šli do vedení v závěrečné desetiminutovce a už ho nepustili.

„Zápas mi přišel strašně moc utrápený. Kluci byli pod velkým tlakem, protože ve hře vlastně nebyly čtyři body, ale rovnou šest. Bavili jsme se před zápasem, že utkání je důležité kvůli play off i postavení v tabulce, a na hráče to dolehlo,“ viděl kopřivnický kouč Lubomír Veřmiřovský.

„Vstup do utkání jsme nezvládli, Lovosice nás přehrávaly. Nebyli jsme schopni ubránit Trkovského, který je vynikající v soubojích jeden na jednoho. Otočka trošku nastala, když jsme změnili styl obrany na 1:5 a vytáhli osobku na Trkovského. Byl to utrápený zápas, který jsme nakonec šťastně urvali,“ ocenil Veřmiřovský, jehož Kopřivnice je šestá a osmým Lovcům utekla o pět bodů.

Příště Lovosice doma vyzvou lídra tabulky Zubří, zápas startuje v sobotu v 17 hodin.