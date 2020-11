Zavěsili mu telefon, teď jsou v Lovosicích ze Švéda paf. Má pomoct k medaili

Živý, pozitivní, chválí posilu kouč Jelínek Se zahraničními posilami zpátky do bojů o extraligovou medaili, plánují házenkáři Lovosic. „Konkurence jejich příchodem vzrostla. Max Jonsson nám pomůže. Je hodně živý, hodně mluví, má pozitivní náturu,“ chválí švédskou akvizici Roman Jelínek, jeden z trenérů.

I od mladého Bosňana Kesa Berina si Lovci hodně slibují. „Musel být v karanténě, ještě není úplně zapracovaný do mančaftu. Oba cizinci měli navíc zkraje sezony svalové zranění. Ale věřím, že se to podaří všechno vyladit a že budeme konkurenceschopní.“ Lovosice se chystají na restart, do soutěže se mají vrátit v sobotu domácím duelem se Zubřím. „Ta pauza ještě nebyla tak dlouhá, aby to bylo pro kluky devastující. Primárně jsme se zaměřovali na obranu, některé bloky se nám líbily, jiné byly horší, ale nic hrozného. Naštěstí se nám nikdo nezranil, toho jsme se trochu báli,“ odfoukl si Jelínek. Prvním cílem Lovosic je skončit po základní části extraligy do 6. místa. „Ale raději výš. Taky se může stát, že nám zruší play off, a my nechceme být šestí. Chceme bojovat o medaili!“