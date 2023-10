Chceme výsledek, který nám udrží naději na postup, přeje si šéf Lovosic

Jedenáct let stará vzpomínka na poslední účast házenkářů Lovosic v pohárové Evropě stále zůstává jejich šéfovi Vojtěchu Srbovi v paměti. „Vzpomínám na naprosto brutální cestu do Skopje, nebylo tam tehdy žádné pořádné spojení. Letěli jsme tam snad 18 hodin se dvěma přestupy a dostali strašnou nakládačku,“ vybavuje si tehdejší trenér Lovců, nyní ředitel klubu, porážku v Makedonii 19:36.

Dnes Lovosice nikam cestovat nemusí, jejich pouť v EHF European Cupu začne na domácí palubovce bitvou se slovenským Prešovem. „Je to pro nás významná chvíle, poháry hrajeme po strašně dlouhé době. Nejsme v optimálním rozpoložení, ale věřím, že si tým sáhne na svoje maximum a předvede takový výkon, který nám udrží teoretickou šanci na postup. Čekám abnormální nasazení od všech!“ velí Srba.

Lovosický Jiří Motl slaví gól.

Lovci se v minulé sezoně utkali s Prešovem dvakrát v rámci extraligy, kterou slovenský klub rozšířil. A v obou případech zvítězili. „Jenže teď má Prešov úplně jiný objem zápasů než loni, což ho strašně limitovalo. Možná někde v hlavě můžeme mít, že jsme s nimi dvakrát vyhráli, ale tohle bude úplně jiná série. Prešov je favorit, procentuálně si netroufám odhadovat, jakou máme šanci na postup, ale budu spokojený, když předvedeme výkon na hraně možností, což jsem v posledních utkáních neviděl,“ připomněl šéf pokažený vstup Lovosic do letošní tuzemské nejvyšší soutěže.

Loňský finalista má po sedmi zápasech na kontě už tři porážky a patří mu až sedmé místo v tabulce. „Chybí nám dvě osobnosti, Trkovský je zraněný a Bogdanič odešel, přesto mám velký problém s obrannou fází, brankáři, ale i hrou dopředu. Naposledy doma proti Kopřivnici mi přišlo, že jsme strašně brzy ztratili důvěru v to, že bychom to utkání mohli zvládnout.“

To Prešov, který se vrátil do slovenské nejvyšší soutěže, je na začátku sezony v dobré pohodě. „Na Slovensku je liga hlavně o Prešovu a Považské Bystrici, a co jsem koukal, tak Prešov na její půdě nedávno dokázal o branku zvítězit,“ předkládá Srba důkaz o aktuální formě lovosického soupeře.

Přesto doufá, že pohárová cesta pro jeho tým neskončí tak rychle jako před jedenácti lety. Po venkovní nakládačce Lovci sice doma porazili Skopje s mnoha makedonskými reprezentanty a slavným trenérem Veselinem Vujovičem 25:24, na skóre však šel dál favorit.

Prešov ale přece jen není tak těžká váha jako makedonský velkoklub a v Lovosicích doufají, že v případě postupu do dalšího kola by jim los mohl přihrát třeba vysněného soupeře ze Skandinávie. „Naším přáním to zůstává, ale uvidíme, jak se zadaří. Teď máme v cestě Prešov!“ zdůrazňuje Srba. Duel startuje v hale Chemik v sobotu v 17 hodin, odveta se hraje za týden na palubovce soupeře.