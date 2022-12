Házenkáři Lovosic uspali Zubří a přezimují v čele extraligové tabulky

„Když jsme se v poločase dozvěděli, že Dukla vyhrála v Plzni, tak jsme chtěli přezimovat na prvním místě. Což se nám povedlo,“ zajásal po páteční partii Jiří Motl, ikona Lovců. Křídelník zaskakoval na spojce, neboť ze sestavy vypadli dva marodi a opory Kupa s Hniďákem.

Šestkrát skórovali Horák s Trkovským a vítězství bylo dílem taktiky. „Podařilo se nám Zubří uspat pomalejší házenou. My jsme si také nemohli vyskakovat, když nám vypadli dva hráči ze základní sestavy a ještě k tomu jsme měli problémy na cestě. Vše splnilo účel, dokázali jsme hrát šedesát minut a udělali jsme to, co jsme si řekli,“ pochvaloval si na klubovém webu jeden z lovosických trenérů Martin Hríb.

I Motl tvrdil: „Nebyla to tak rychlá házená, kterou jsme se chtěli prezentovat, spíš účelová. Takticky jsme šli pro dva body, hráli jsme profesorsky.“ Jaro zahájí Lovci doma 28. ledna s Maloměřicemi.