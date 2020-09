Nesmíme mít strach o play off, velí lovosická posila Kylíšek

„Jsem tu zpátky po jedenácti letech a hned takový zápas na zimáku. Byla tu úplně super atmosféra, fanoušci výborní. Hnali nás dopředu a výsledek tomu odpovídal,“ zářil David Kylíšek, který se vrátil do Lovosic po dlouhém angažmá v zahraničí. Z vydařené premiéry měl dobrý pocit.

„Už přípravné zápasy ukazovaly, že to půjde dopředu, což se dnes ukázalo. Má to stoupající tendenci. Rozumíme si, sedlo si to, snad to bude klapat celou sezonu,“ věří Kylíšek.

Úspěšnou premiéru má za sebou i Jan Landa, jenž spolu s Romanem Jelínkem vytvořil rovnocenný trenérský tandem. „Upřímně jsem byl překvapený ze hry Nového Veselí, hráli pěkně, dělali nám velké problémy v útočné činnosti. My jsme nebyli schopni ubránit Ptáčníka, zkoušeli jsme vše možné, ale on to tam čudil, dneska se mu to fakt povedlo. Jsem strašně rád, že kluci nic neměnili, nezpanikařili, věřili jsme, že to přijde, a pořád jsme drželi lajnu, co jsme si řekli v šatně,“ vypíchl kouč Landa.

Ač výsledek vypadá jednoznačně, na hřišti to zase tak jasné nebylo. „Ani náhodou nemáme pocit z nějakého lehkého zápasu. Výsledek neodpovídá tomu, co probíhalo na hřišti. Veselí už pak riskovalo, muselo pospíchat, a nám to vytvářelo ty situace. Zápas se lámal až ve druhé půli a my jsme naštěstí byli ti, co jsme to uchopili lépe.“

Jistě i díky posile Kylíškovi. „David ukázal přesně to, co nám strašně chybělo. Obrovskou vůli chtít ubránit, chtít vyhrát. A neskutečný přehled při přechodu do rychlého útoku, kdy my si můžeme dovolit ten komfort, že nám Kupíno (Jan Kupa) sedí, čte si hru, odpočívá. David za něj udělá špinavou práci a Kupíno pak s čistou hlavou jde a hraje útok. To samé další posila Zourek. Chytil šanci za pačesy, dal nám ohromnou krev do obrany. Oba ukázali, že nám mají hodně co dát,“ ocenil trenér.

A to ještě mimo sestavu zatím zůstala zahraniční esa, Bosňan Keso Berin a Švéd Maxmiliam Jonsson. „Máme kam sáhnout, už v přípravě jsme to hráli na dvě šestky a ukázalo se, že každý je nahraditelný, v tom máme o trošku větší sílu než loni. Je to ale teprve první zápas, který jen něco ukáže, ale všechno určitě nevyhrává. Snad si to kluci vezmou k srdci a předvedou to i v dalších zápasech. Chemie v týmu je dobrá, přesně taková, jakou jsem si přál poslední tři roky. Snad se to ukáže i na hřišti,“ doufá Landa.

Play off je pro Kylíška, který naposledy působil v Německu, jasný cíl. „Konečně se chceme zbavit strachu, jestli vůbec budeme hrát play off. Chceme si v klidu uhrát první čtyřku a pak zabojovat o medaile. Kádr na to máme, bude to super,“ je přesvědčený lovosický veterán.