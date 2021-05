Finále extraligy házenkářů bude bez Lovců, uštvala je Karviná

Soupeře ještě neznají, neboť druhé semifinále je po včerejším vítězství pražské Dukly nad Plzní 32:25 srovnané na 2:2 a rozhodne až pátý duel.

„Zklamání je obrovské, nebudu lhát, emočně je to pro nás těžké,“ hlesl lovosický brankář Jan Hrdlička. „Mrzí to hrozně moc, myslím si, že jsme hodně vyrovnané týmy a měli jsme na postup. Byla to dramatická série a možná rozhodlo v koncovkách, že máme mladý a ne tak zkušený tým. Škoda.“

Lovosice přitom začaly skvěle, za deset minut dovolily Karviné jediný gól a vedly 5:1. Pak se začala karta obracet, zkraje 2. půle vítězové základní části poprvé vedli a nedlouho poté získali rozhodující náskok.

Lovci se dostali do finále naposledy v ročníku 2014/15, ovšem na historické zlato nedosáhli. „Teď chceme bronz, ale bude to tvrdé. Uspět můžeme, jen když budeme hrát na hraně našich fyzických možností. Musíme hrát na dravost, ne profesorsky, protože nemáme ty zkušenosti,“ uvedl lovosický trenér Jan Landa.