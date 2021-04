Lovosický šéf Srba: Splněno asi máme, ale rozhodně se s tím nechceme spokojit

„Jsme šťastní, že jsme tu sérii ukončili. Byli jsme trošku živější než domácí, ale jinak to bylo extrémně vyrovnané, stejně jako v ostatních sériích. Jsme rádi, že to je za námi a máme týden na to, abychom se připravili na první semifinále,“ radoval se lovosický ředitel Vojtěch Srba.

Frýdek v sobotu zdramatizoval sérii, Lovce přetlačil o dva góly. „Vstoupili jsme do utkání tak, že jsme až příliš chtěli. Přijeli jsme si pro třetí vítězství, kluci byli přehecovaní. Pramenily z toho chyby i nedůraz v obraně. Teď povečeříme, necháme klukům trochu volno, aby o zápase popřemýšleli. Máme skoro celý den, pustíme si video, něco si k tomu řekneme a naladíme se na to, abychom si odtud třetí bod odvezli,“ zůstal i o po porážce v klidu jeden z lovosických trenérů Roman Jelínek.

A v neděli na jeho slova došlo, Lovosice tentokrát zápas kontrolovaly a vyhrály o pět branek. „Měli jsme trošku širší lavičku, udrželi jsme vyšší tempo. Také jsme lépe bránili než v sobotu, ale především asi rozhodlo, že jsme měli více sil než soupeř,“ viděl Srba.

Semifinále začíná o víkendu, ale Lovci zatím nevědí, na jakého soupeře narazí. Varianty jsou dvě: Dukla, či Karviná. „Soupeře budeme vědět až ve středu večer. Zubří srovnalo sérii s Karvinou na 2:2, pokud rozhodující zápas vyhraje Karviná, tak jedeme tam, kdyby vyhrálo Zubří, naším soupeřem bude Dukla.“ ¨



A tu by si ředitel Srba také přál, pokud by si mohl vybírat. „Dukla by pro nás byla zajímavější cestováním, hraje se to teď na střídačku, takže by to bylo méně náročné. A možná hraje roli i to, že jsme s Duklou nedávno uspěli. Ale pořád vidím jako velkého favorita Karvinou,“ upozorňuje.

Postupem do semifinále Lovci splnili svůj předsezonní cíl, teď chtějí ještě víc. „Splněno asi máme, ale rozhodně se s tím nechceme spokojit a myslím, že i družstvo je dostatečně nabuzené. Můžeme se vydat ze všeho, možná i ten tlak na nás bude trošku menší, protože v té sérii rozhodně nebudeme favoritem. Ale každopádně máme svoji kvalitu a stát se může cokoliv,“ nevzdává se dopředu Srba.