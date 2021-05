Lovosice bez medaile. Je to kaňka na jinak úspěšné sezoně, zní z klubu

„Je to taková kaňka na jinak dobré sezoně. Především v prvním zápase jsme byli blízko úspěchu, ale ve druhém jsme totálně propadli a dneska to sice byl zlepšený výkon, ale na vítězství to nemohlo stačit. Že jsme prohráli 0:3 na zápasy, z toho být šťastní nemůžeme, ale musíme sportovně uznat, že Dukla hrála fakt výborně,“ smekl lovosický sportovní ředitel Vojtěch Srba.

Hlavní rozdíl viděl v tom, jak sérii zvládli klíčoví hráči obou týmů. „Opory Dukly jako brankář Tomáš Petržala nebo spojka Martin Klíma hrály perfektně. Zato naši klíčoví hráči se nepřiblížili ani ke svému standardu. Jediný Honza Kupa snese vyšší měřítko, ostatní zůstali za očekáváním,“ vyčítal šéf.

V noční můru se změnil především druhý zápas série, v němž Lovci na domácí palubovce zkolabovali 26:40. „Na co soupeř sáhl, to mu vyšlo. A my se prostě topili v zoufalství. Stávat by se to nemělo, ale realita je, jaká je.“ V sobotu už to byl o poznání důstojnější výkon. „O osudu utkání se rozhodlo v závěru 1. půle, kdy jsme zbytečně ztratili odvahu a byli jsme pasivní. Domácí získali tříbrankové vedení a nám už se pak podařilo přiblížit maximálně na dvě branky. Duklu jsme už nedokázali znervóznět,“ mrzelo Srbu.



Jak bude šéf sezonu hodnotit s odstupem času? „Asi jakou úspěšnou, ale čtvrté místo je vždy takové nepříjemné. Svoji šanci jsme prováhali hlavně ve druhém semifinálovém utkání s Karvinou, kde jsme byli minimálně srovnatelným soupeřem, ale to utkání jsme bohužel nezvládli,“ litoval Srba.

Lovosický ředitel už nyní pracuje na kádru pro příští sezonu. „S většinou hráčů jsme domluveni, už řešíme jen nějaké detaily. Více řekneme za pár dnů.“