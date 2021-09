Velké gesto Malého, v hitu házené odvolal přesilovku. Nemám rád křivou hru, říká

„Takhle by to mělo vypadat. Nechceme podvádět, abychom soupeře porazili. Nebudu nikoho lynčovat, když se férově přizná,“ řekl lovosický trenér Roman Jelínek.

V závěru 1. poločasu domácí Lovci doháněli manko 14:15, když se jim naskytla šance na přesilovku. Rozhodčí vyloučili plzeňského Jakuba Doudu, ovšem pak zasáhl lovosický křídelník Lukáš Malý a arbitři svůj verdikt změnili.

„Mělo by se ctít fair play, nemám rád křivou hru,“ svěřil se Malý. „Douda chtěl zamezit přihrávce Jonáše na mě do křídla, udělal aktivní pohyb nohou i rukou. A rozhodčí si myslel, že to byla noha, v rychlosti se může splést. Douda by to asi neuhádal, ale já rozhodčího upozornil, že míč trefil rukou a nemá dostat dvouminutový trest. Mohli jsme mít přesilovku, ale takhle mi to přišlo správné.“

Malý, s devíti góly nejlepší střelec zápasu a s devětadvaceti i celé extraligy, podle Jelínka patří mezi správňáky: „Fair play je v tom hráči, to se nedá naučit.“ Chválil ho i plzeňský kouč Petr Štochl: „Skvělé gesto ve vypjatém momentu, to oceňuji. Věřím, že i my bychom byli schopní se k tomu odhodlat, kdyby se to stalo obráceně.“

Zkraje 2. půle šampioni odskočili na 19:14, vedení už ustrážili a připravili Lovosicím první porážku sezony. Oba soupeři teď mají bilanci tři výhry, jedna prohra.

„Zaskočili jsme Plzeň v útoku hrou bez brankáře, ale rozhodla naše menší agresivita v obraně a neproměněné šance. Byli jsme jak na gumě, náskok jsme stáhli a oni zase odskočili,“ hodnotil Jelínek. Štochl tvrdil: „Za nás bych si dovedl představit lepší obrannou fázi, dostali jsme 27 gólů a ještě brankář chytil pět sedmiček. Ale ne náhodou se drží Lovosice v čele, utkání mělo dobrou úroveň.“

I gesto, které ční nad výsledek.