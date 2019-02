Nechat si rozbít hubu! velí nový trenér lovosických házenkářů

„Na můj vkus předvádíme někdy moc profesorskou házenou, jsme na sebe moc opatrní. Kvůli několika zápasům si nevěříme a pak člověk hraje se zataženou ruční brzdou. Musíme ten blok vymazat z hlavy. Odstraní se jen tak, když to urveme silou, hrát na 120 procent.“

Dosavadní asistent debutuje už v pátek doma proti lídrovi z Plzně. „Je o den míň na přípravu, tím je to komplikovanější. Za tři dny se velký zázrak z pohledu strategie neudělá,“ chápe bývalý reprezentant.

Jeho role je jasná. Motivátor. Srdcař. Bouřlivák. „Nejdřív se musím otřepat z toho, co se stalo,“ myslel pondělní odvolání Milana Berky. „Problém je, že kluci mají v hlavě nejen těch několik porážek, ale i relativně nepříjemnou atmosféru, která v klubu je. A to se z nich musí za tři dny vymlátit.“

Nepříjemná atmosféra? „Souvisí s výsledky. Nemůžu říct, že bychom se neměli rádi, to v Lovosicích nikdy nebylo a věřím, že nebude. Každého mrzí, co se stalo. Byl jsem u toho, když se změna oznamovala, a bylo vidět, že to kluky hodně dostalo. Věřím, že i pro Beryho se pokusí play off uhrát.“

Lovcům zvoní hrana. Poprvé v historii jim kořist v podobě play off může utéct. Jsou osmí jen o skóre před Zubřím. „Myslím si a jsem otom přesvědčený, že kluci házenou umějí. Ukázali to v přípravě proti rakouskému Linci. Doma ho porazili, ačkoli disponoval dobrými střeleckými spojkami a hrál podobným stylem jako Plzeň.“

Bankéř Landa je jen dočasný hlavní trenér. „Není to něco, po čem jsem zásadně toužil. Budu plnit motivační prvek, trénuji podle citu. Ale moje ambice není vést áčko několik sezon, jde jen o překlenovací období.“ V létě uťal hráčskou kariéru, nedávno ale dres zase navlékl. Co teď? „Po zápase s Novým Veselím jsem ulehl svirózou, bojuju s ní. Měl jsem v plánu proti Plzni hrát, vypadá to padesát na padesát.“