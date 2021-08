Entrée házenkářů Lovosic do sezony bude opět na zimáku

„Ani letos nechceme o úvod na zimním stadionu přijít, přestože i nadále pokračují některé restrikce okolo koronaviru z minulého roku,“ uvedl na klubovém webu Vojtěch Srba, ředitel lovosických Lovců.

Poprvé pořádali nablýskané entrée do sezony v roce 2017, ani pandemie covidu jim jejich tradici nepřerušila. „V našich podmínkách je to unikátní záležitost, kdy jsme na házenou v Čechách přilákali až dva a půl tisíce fanoušků. Letošní rok navíc přinese vzpomínku na stříbrnou sezonu 2010/11, takže opět budeme mít divákům co nabídnout,“ věří Srba.

Zápas vypukne v sobotu 4. září v sedm večer a bude opět součástí obřího mládežnického turnaje Házenkářský festival Lovosice, v němž se utká 72 týmů startujících ve třech věkových kategoriích.

Lístky stojí sto korun a čtvrtina ze vstupného půjde na charitativní účely. Lovosické Lovce opustil kvůli pracovnímu vytížení trenér Jan Landa, Romanu Jelínkovi tak na lavičce bude sekundovat asistent Martin Hríb. Fuč jsou cizinci Jonsson, Keso a Strazdins, naopak přišel Slovinec Bogdanič z Plzně.