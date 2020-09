Amatér? Jak lovosický kouč Landa pobavil švédskou posilu

„Vypadá skvěle. Hrál jeden zápas proti Pirně a z deseti střel dal deset gólů. Je to trochu horká hlava, ale přesně takové v týmu potřebujeme,“ říká Landa o 31letém hráči, který působil ve Francii, v Německu, v Norsku, ve Švédsku či na Islandu.

Historce o nechtěném amatérovi už se spolu zasmáli u kávy. „Říká mi, hochu, když jsi mě nazval amatérským házenkářem, tak jsi mě fakt pobavil. To jsi asi první člověk na světě. A já na to, to víš, my v Lovosicích si můžeme dovolit odmítat takové hráče,“ řehnil se Landa po sobotní úspěšné extraligové premiéře s Novým Veselím.

K vítězství 31:22 Jonsson ještě nepřispěl, nestihly se včas vyřídit všechny potřebné dokumenty. „Ale další zápas už snad hrát bude,“ věří kouč, že ho představí v sobotu doma proti Frýdku. Mimo sestavu zůstal i další cizinec, Bosňan Keso Berin. „Nechtěli jsme týmu vyslat signál, že kluk, který má za sebou tři tréninky, hned hraje. Herně na to měl, ale my jsme chtěli dát šanci těm, co s námi odjeli ten tříměsíční přípravný blok. Navíc Berinovi je osmnáct, je to mladý kluk, poprvé za hranicemi. Bude ještě od nás potřebovat hodně pomoct, aby se tu cítil jako doma.“

V sobotu proti Novému Veselí zazářil jiný mladík v kádru Lovců, sedmi trefami se blýskl 18letý Jaroslav Trkovský, jenž se vracel po půlroční zdravotní pauze. „Hledal se v devíti z deseti přípravných zápasů, my ale říkali, že to přijde. Už dva dny před zápasem vypadal, že je zpátky, a v utkání to potvrdil. Hrál prostě krásně,“ smekl Landa.

Kouč věří, že úspěšní budou Lovci i v dalších kolech. „Chci, abychom dál hráli přesně takovou házenou jako proti Novému Veselí. Rychlou a dynamickou, s tvrdou obranou. Pak můžeme být úspěšní. Favorit je pro mě Plzeň, pak je tady osm týmů, které se budou rvát o druhé až deváté místo. A každý z nich může být druhý i devátý,“ předpovídá Landa, jenž tvoří rovnocenný trenérský tandem s Romanem Jelínkem. Prvním cílem Lovosic bude postup do play off. „Chceme být součástí play off a ne se do poslední chvíle klepat, jestli se tam vůbec dostaneme.“