Ukrajinský čahoun zůstává v Lovosicích, posílí je i slovenský reprezentant

Dvacetiletý Hniďák startoval i na letošním mistrovství Evropy a právě tam zaujal sportovního ředitele klubu Jana Landu. „Jedná se o klasickou levorukou pravou spojku, která disponuje nejen velmi razantní střelou, ale i dobrým uvolněním jeden na jednoho. Marek si nakonec z nabídky několika klubů z evropských soutěží vybral právě Lovosice, jelikož je přesvědčen, že právě u nás může udělat svůj další výkonnostní progres a posunout se dále ve své kariéře, což mě velmi těší,“ uvedl na sociálních sítích klubu Landa.

Artur Adamík

Brankář Adamík, který působí ve Francii, nejspíš v brankovišti nahradí jedničku Jana Hrdličku; toho naopak lákají kluby ze zahraničí. „Měl jsem možnost zůstat ve Francii, možná by odtamtud přišly i další nabídky. Ale cítili jsme už potřebu návratu,“ svěřil se Adamík. „Sen hrát v cizině jsem si splnil, ale ruku na srdce... ve svém věku už bych se do první ligy asi nepodíval. Můj návrat do Lovosic je ten nejlepší krok, co se mé budoucnosti a rodiny týče.“

Lovci, kteří vypadli ve čtvrtfinále s Duklou a teď bojují v sériích o konečné 5. až 8. místo, si pro další sezonu pojistili vytáhlého ukrajinského pivota Sergeje Petryčenka. „Svým profesionálním přístupem k tréninku i k zápasům přesně reprezentuje hodnoty, na kterých chceme v našem klubu stavět,“ těší Landu.

„Jedná se o jednoho z nejlepších obránců v celé extralize a v útočné fázi se rozhodně taky neztratí. V naší kabině i mezi soupeři si vydobyl potřebný respekt. Věřím, že následující sezonu po absolvování celé přípravy se z něj stane jeden z lídru týmu a ještě zvedne už teď velmi vysokou laťku svých výkonů.“

Do přípravy áčka se zapojí i pětice dorostenců Michal Bednařík, Pavel Chotěborský, Lukáš Lukáš, Jaroslav Ouředník a brankář Jan Dohnal.