Házenkáři Lovosic jsou v karanténě. Projde si tím každý, tuší ředitel Srba

„Ale to číslo mi připadá běžné a úměrné kolektivu a kontaktnímu sportu. Tímhle si teď projdeme a doufám, že po téhle vlně už bude moct tým normálně fungovat.“

Český svaz házené nezavedl povinné testování, neboť by znamenalo až třetinový zásah do rozpočtů klubů. Ty se řídí doporučeními krajské hygienická stanice.

„Někteří hráči se necítili dobře, takže jsme reagovali promptně podle nařízení a bohužel se u některých zjistilo, že jsou nemocní. Všechno je čerstvé, teď řešíme karanténu a uvidíme, co bude následovat. Samozřejmě to je nepříjemné.

Připravovali jsme se dva měsíce, a co se natrénovalo, po prvním zápase z části zmizí,“ uvedl Srba, jehož Lovci v úvodním kole zdolali na zimním stadionu Nové Veselí 31:22. V sobotu se měli vrátit do své zrekonstruované haly a představit švédskou posilu Maxe Jonssona.

Podle Srby se karanténě nevyhne většina sportovních týmů. „Řekněme si na rovinu, je to nějaká běžná chřipka, která logicky v kolektivním sportu potká každého. Vždyť dvacet lidí se schází sedmkrát osmkrát v týdnu, ti kluci ještě chodí do školy, do práce, jsou se svými rodinami. Jak to potkalo nás, potká to ostatní,“ tvrdí ředitel Lovců.

Karanténu chápe: „Asi se nedá promořit celá republika v jednom týdnu, proto se to přibržďuje. Ale že se Česko úplně zastavilo na jaře na tři měsíce, to byl úplný nesmysl. Dokud nebude vakcína nebo lék, bude to tu s námi a my se s tím musíme naučit žít. Nechci to zlehčovat, ale třeba 90 procent nakažených nemá příznaky, osm procent jen mírný průběh, dvě procenta horší. Ale to chřipka taky.“

Ve 3. kole by Lovosice měly 19. září cestovat na palubovku SKKP Handball Brno.