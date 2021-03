Dva trenéři? Chci je udržet, říká šéf lovosických házenkářů

„Můj cíl je, aby tato dvojice zůstala, ať už play off dopadne jakkoliv,“ sdělil ředitel Vojtěch Srba, jehož tým v základní části skončil čtvrtý a ve čtvrtfinále vyzve Frýdek-Místek.

Landa a Jelínek vedou tým první sezonu, jak fungovali?

Já má oba kluky rád a mám upřímně radost, že jim to šlo. Myslím si, že jsou vyváženou dvojicí. Honza je víc impulzivní, má zkušenosti s reprezentací, s mezinárodní házenou, Roman je naopak klidnější, rozvážnější. Takový učitel, což i profesí je. Dohromady to vypadá velmi dobře, mám z toho radost.

A kádr?

Na příští sezonu už ho máme finalizovaný. A bude zase zajímavý. Ale ještě to nebudeme zveřejňovat.

Vrátili jste se do špičky, jak hodnotíte základní část?

V téhle komplikované sezoně a konkurenci, která je, jsme spokojení. První cíl byl dostat se do play off a do 6. místa, optimálně do čtvrtého, což jsme splnili. Prezentovali jsme se poměrně hezkou, útočnou hrou. Nejdůležitější bude čtvrtfinále, abychom základní část potvrdili. A pevně věřím, že pak budeme sezonu hodnotit jako úspěšnou.

Co kromě nových trenérů stojí za vzestupem?

Díky třem hotovým posilám se zvýšila konkurenceschopnost v tréninku i variabilita v zápasech. Začali jsme dobře, ale hned jsme spadli do karantény a několik bodů jsme pak poztráceli. Ale v týmu byla pohoda, velká chuť po vítězství. Zlomilo se i prokletí venkovních zápasů, což se na konečném výsledku podepsalo hodně. Paradoxně jsme spoustu bodů poztráceli doma, venku jsme jich získali 14, doma 13.

Jak se posily osvědčily?

Od Dana Zourka jsme si představovali, že přinese větší důraz v útoku a vyztužení obrany díky jeho výšce. Celkem to splnil. Vpředu jsme tlaku čekali trošku víc, zase tam nedostal tolik příležitostí. A byl třikrát vyloučený, což s sebou nese stopky, takže toho nedohrál tolik. David Kylíšek se nám vrátil ze zahraničí a splnil roli zkušeného zadního obránce s tlakem dopředu. I v jeho silách je dát v postupném útoku přidanou hodnotu v ofenzivě.

A Švéd Maxmilian Jonsson?

Přinesl profesionalitu, střelecký tlak z pravé strany. Pomohlo to i Pepovi Jonášovi, který v mnohých utkáních předváděl velmi dobré výkony. Celkově si myslím, že si to sedlo a zapadlo.

S urostlým Jonssonem a bez něj se vaše hra liší. Je dobře, že máte více variant?

Určitě. Zranil se a celý únor jsme hráli bez něj. Pro tým je strašně důležité zjištění, že nejsme odkázaní na jednoho hráče. Hra je trošku jiná, protože on je na tom individuálně velmi dobře. A naši mladší hráči jako Kupa s Trkovským musejí vědět, kdy míč dostanou. A u něj je ten timing přihrávky pokaždé jiný, což bylo kolikrát nepříjemné, protože oni ten náběh potřebují. Nejsou tak silově vybavení, jsou techničtější hráči. A samozřejmě všechno mají před sebou.

Trápí vás před play off nějaká zranění?

Jirka Motl je pochroumaný z tréninku, nechtěli jsme riskovat jeho nasazení v posledním kole s Kopřivnicí. Ale máme nějaké lehké virózy. Jinak věřím, že to dáme dohromady, záleží taky na pátečním testování. Dlouhodobě nám vypadl jen Lukáš Malý, který je po operaci kolene. Připojí se v létě a plné síle.

Jaký je Frýdek soupeř?

Pro nás dost nepříjemný, je to hodně fyzicky disponovaný tým, my takové parametry nemáme. Bude to otevřené, je to souboj čtvrtého s pátým po základní části. Nechci říct, že jsme favorit, ale díky výhodě případného rozhodujícího zápasu doma asi nebudeme říkat, že nechceme postoupit.