Šéf lovosických házenkářů Srba: Vypadá to zle, ale play off zkusíme urvat

„Výsledky týmu ani herní projev nebyly poslední dobou uspokojivé, proto jsme se společně s Milanem Berkou dohodli, že jako trenér skončí. Věřím, že to bude impulz, abychom se vzpamatovali a v posledních pěti kolech postup do play off urvali,“ burcuje Srba.

Nové složení trenérského štábu Lovosic je jen dočasné. „Jedná se o krátkodobé a momentální řešení, intenzivně jednáme o příchodu nového trenéra, který by problém vyřešil z dlouhodobého hlediska.“

Lovce sráží především neuvěřitelná venkovní bída, u soupeřů za celou sezonu ještě nezískali ani bod! Padli i na palubovce beznadějně poslední Litovle, pro níž to bylo vůbec první vítězství v sezoně.

„Hodně zápasů na venkovních hřištích jsme měli velmi dobře rozehraných, ale nedokázali jsme to překlopit ve výhru, protože uděláme hodně technických chyb a navrch neproměníme dvě tři tutovky. A teď nás porážka v Litovli a následná domácí remíza s Novým Veselím uvrhla do nelehké role. Postup do play off je v ohrožení, vypadá to, že sezona skončí nedobře,“ děsí se Srba černého scénáře.

„Zbývá posledních pět kol a my se dostali přesně do situace, v níž jsme nechtěli být. Rozlosování je náročné, už máme jenom těžké zápasy. A­ pro toho, kdo tahá za kratší konec a chce něco dohánět na poslední chvíli, to ve většině případů nedopadne dobře. Takže půjdeme zápas od zápasu a uvidíme.“

Berka končí na lovosické lavičce po dvou a půl letech, jeho největším úspěchem je zisk pohárové trofeje v roce 2017. „Výsledky teď nejsou dlouhodobě dobré, nedokážu momentálně z kluků vyždímat, co v­ nich je, takže jsme se dohodli dát jim tenhle impulz. Budu jim fandit, do ­play off se dostaneme,“ věří odcházející trenér.

Od házené si teď chce dát přestávku. „Je to 25 let, co jsem přišel do lovosického áčka, je ­to kus života. Dám si chvilku pauzu, abych získal odstup, pak uvidím. Ale určitě bych chtěl u­ házené zůstat.“

Lovci pět kol před koncem drží osmou figuru zaručující play off, ovšem jen o skóre před Zubřím. A čeká je pekelný finiš. Už v pátek hostí lídra Plzeň, pak jedou do Frýdku, doma mají Zubří, hrají v ­Brně a základní část zakončí domácí bitvou s Karvinou.

„Není to jednoduchá situace, ale jednou to asi přijít muselo, abychom se vzpamatovali. Na podzim jsme některé zápasy odehráli lehkovážně a bohužel jsme se z toho nepoučili. A teď doba pokročila, zbývá už jen posledních pět zápasů. Musíme udělat všechno pro to, abychom sezonu ještě zachránili,“ velí Srba.