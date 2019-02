Kouč lovosických házenkářů: Teď už půjde v každém zápase o vše

„Samozřejmě se na tabulku nekouká moc dobře. Na druhou stranu jsme sice bod před posledním postupujícím do play off, ale zároveň také jen tři body za čtvrtým místem. Vinu na tom nese naše špatná hra na venkovních hřištích. Na jednu stranu jsem šťastný, že jsme doma neprohráli, ale hrozně mě štve, že jsme nezvládli žádný zápas venku. Přitom minimálně tři jsme mohli dotáhnout do vítězného konce,“ tvrdil v rozhovoru pro klubový web lovosický asistent trenéra Jan Landa.

Čím to, že Lovci mají tak rozdílné výsledky a ani jednou nedokázali uspět na půdě soupeře? „Když to vezmu od začátku, tak v Hranicích měli naši brankáři úspěšnost zásahů 45 procent. Na to se teoreticky nedá prohrát, ale nám se to kvůli šílenému počtu technických chyb povedlo. Přišel mnohem lepší výkon v Novém Veselí, ale technické chyby jsme v rozhodující fázi udělali znovu. A tak to šlo pořád dokola. Ve všech zápasech se nám nedaří úspěšně řešit situace, které zvládáme s naším publikem v zádech,“ vidí hlavní lovosický kouč Milan Berka.

Do jara Lovosice vstoupí příští sobotu v Litovli, která je bez bodu beznadějně poslední. „Jedinou jistotou je, že skončí jedna série. Buď Litovel získá první body v sezoně, nebo my poprvé vyhrajeme venku. Každopádně nás nečeká vůbec nic jednoduchého, prakticky už teď nám začíná play off, protože jestli chceme něco v této sezoně uhrát, půjde nám už v každém zápase o všechno,“ uvědomuje si kouč Berka.