Lovosická pozvánka na show. Horák, Plzeň i ohňostroj. Padne na zimáku rekord?

„Medailové ambice pořád máme, bez nich není motor. Chceme se vyrovnat nejlepším mužstvům v extralize,“ vyhlásil lovosický sportovní ředitel Jan Landa.

Když po uplynulé sezoně dojednal příchod Pavla Horáka, vítěze Ligy mistrů a dlouholetého defenzivního tahouna české reprezentace, způsobil tím poprask. Vyrovnal se tomu jen comeback brankáře Martina Galii do Karviné, další české reprezentační superstar. Horák se do extraligy vrátil po 16 letech, Galia dokonce po devatenácti.

„Věřím, že Horák nám pomůže se rozvíjet a budeme z toho celkově čerpat jako klub,“ uvedl Vojtěch Srba, ředitel Lovců. Sám Horák se v přípravě zase vracel i k útočné hře. „Musel jsem si zvykat, poslední tři roky jsem si v ofenzivě pořádně nezahrál,“ svěřil se urostlý Horák v klubové televizi.

Entrée do sezony bude opět velkolepé, už pošesté Lovosice přichystaly Otvírák sezony s podtitulem Věříme v budoucnost. Klub oslaví úspěchy svých mládežnických celků. Od sedmi večer vypukne bitva s vicemistrem Plzní, která je podle sázkovek favoritem na titul číslo 1 a taky má za posilu vítěze Ligy mistrů, Stefana Terziče. Fanoušci se můžou těšit i na doprovodný program a po skončení na ohňostroj a hudební afterparty.

Vstupní zápasy do sezony pořádají Lovosice na zimním stadionu už od roku 2017, dosud nejvíc přišlo 2 432 fanoušků. Teď by se rekord mohl zatřást. I díky nástupu Horáka, který mužstvu věří: „Máme dost kluků, s kterými se dá hrát technická házená; když si to sami neuděláme moc těžké, můžeme sebe i diváky bavit házenkářským umem.“ A zase se usadit na špičce tabulky. „Chceme se pohybovat v první čtyřce, bojovat o medaile a co nejvíc to znepříjemnit Plzni a Karviné,“ řekl Srba.

Otvírák sezony opět dostal charitativní podtext, čtvrtina ze vstupného, výtěžek z aukce dresů a částka za každý vstřelený gól obou týmů půjde na konto paní Marie z Krupky. Potřebuje nového asistenčního psa, jehož výcvik stojí čtvrt milionu korun.