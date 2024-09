A teď další krok! Po dvou třetích místech už chtějí v Lovosicích finále

„Dvakrát jsme byli třetí, což na nás vytváří větší tlak, abychom neskočili hůř. Jednoznačný cíl je udělat další krok,“ zavelel trenér Roman Jelínek. „Z kluků cítím, že chtějí, jenže teď nekoukáme na konec sezony, ale na její průběh. Až se rozehraje play off, uvidí se.“ Zatím se rozehrálo jen úvodní kolo, Lovci v tradičním Otvíráku sezony na zimním stadionu remizovali před bezmála dvěma a půl tisíci fanoušky 33:33 s Duklou.

„Tým je víceméně stejný, posílený o dva hráče. Cílem bylo vytvořit širší kádr. Loni jsme zdravotně nevydrželi, věřím, že letos vydržíme. Dopláceli jsme na úzkou soupisku, teď máme některé posty zdvojené nebo dokonce ztrojené.“

Lovců, kteří v říjnu v Evropském poháru vyzvou kosovské Famgas, se ovšem zdravotní trable drží jako klíště. Do sezony vstoupili bez tří mužů: kanonýra Hniďáka, posily Říhy a opory Mizery. Řeší potíže ještě z minulého ročníku.

„Když jsme podepsali Říhu z Plzně, dva týdny nato si nadvakrát zlomil nohu. Nedávno mu vyndávali šroub, do 14 dní nebo měsíce může být zpátky. Mizera po operaci menisku taky,“ prozradil kouč. Slovenský bombarďák Hniďák se po přetržení předního zkříženého vazu v koleni zapojí až do zimní přípravy.

Blonďatý Ukrajinec Chajan, novic z Prešova, se uvedl čtyřmi góly. „Možná nějaká nervozita z debutu byla, ale zahrál dobře.

“ Kariéru uťal brankář Günl, byť při nouzi vypomůže. Je z něj funkcionář. „Měli jsme loni pět brankářů, tak je to pro mě úleva, už jsou jen tři,“ zasmál se Jelínek. „I já v 29 letech skončil a začal jsem trénovat. Někdy se to rozhodnutí musí udělat.

“ Lovosice by rády narušily hegemonii mistrů Plzně a Karviné, kteří se ve finále utkali už šestkrát v řadě. „Jsou to velice kvalitní týmy, ale i s nimi dokážeme hrát. Je to o načasování formy a zdraví. Loni nám vypadlo plno hráčů, přesto jsme byli sekundu od pátého semifinále s Karvinou. Určitě to jde! “ netrpí Jelínek a spol. mindrákem.