Porážka odšpuntovala vítězné tažení. Lovosičtí házenkáři září

„První zápas s Plzní jsme sice prohráli, ale nutno říct, že jsme nepodali vůbec špatný výkon. V dalších zápasech jsme se hledali, naše výkonnost šla dolů, ale ukázala se mentální síla týmu. I když nám to moc nelepilo, dokázali jsme zápasy otáčet a dovést do vítězného konce,“ cení si lovosický kouč Roman Jelínek.

I poslední vítězství 28:27 nad Jičínem se rodilo ztuha, přestože sobotní sok Lovců patří do spodku tabulky.

„Vynikající výkon podal brankář hostů David Machalický a celkově jsme se v zápase nedostali v úspěšnosti nad padesát procent. A to byla příčina takového průběhu. Výsledek měl být jiný, ale fantastický výkon hostujícího brankáře to všechno změnil. My bohužel neumíme moc hrát, když jsme papírový favorit,“ tvrdí Jelínek.

Jinak toho ovšem Lovcům zatím moc vytknout nejde. „Samozřejmě vždy je co zlepšovat, občas nás trápí úspěšnost střelby a hluchá místa ve hře. Ale jakmile hrajeme proti kvalitním týmům jako třeba Plzeň nebo Karviná, probudí se to v nás a dokážeme předvést výkon na hranici našich možností,“ líbí se trenérovi.

Za vzestupem Lovců stojí dobré posílení týmu, zejména příchod vítěze Ligy mistrů Pavla Horáka. „Jeho přínos je velký, myslím, že chemie v týmu funguje. On tedy není takový, že by projevoval moc emocí. Ale když se na něj zaměříte, tak na něm prostě vidíte, jak moc chce vyhrát, jak moc chce v naší lize uspět, jak si chce házenou dál užívat. Jedině dobře, když tím nakazí ostatní a dokáže do nich dostat takové sebevědomí a mentalitu,“ oceňuje Jelínek veterána.

I ostatní hráči hvězdné posile úspěšně sekundují. „Kluci jako Kupa nebo Trkovský jsou už zkušenější, nastal čas jim to hodit na bedra. A zatím to zvládají výborně. Povedla se i další posila Marek Hniďák, v útoku dokáže vystřelit z dálky, udělat si situaci i sám jeden na jednoho, což je velká výhoda. Navíc i výborně brání,“ chválí Jelínek.

Není divu, že jeho Lovci míří letos vysoko. „Každou sezonu deklarujeme, že se chceme pohybovat na medailových pozicích. Náš první cíl je skončit mezi čtyřmi nejlepšími po základní části.“