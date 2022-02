Srba: Být play off teď, máme problémy. Chceme udržet elitní čtyřku

„Jsme rádi, že jsme to utkání zvládli. Kopřivnice patří do pelotonu týmů ve středu tabulky, není to snadný soupeř. Navíc jsme kvůli covidu stále bez tří hráčů. I tak jsme od začátku vedli o pět gólů a zápas jsme kontrolovali. Nebyl to oslnivý výkon, ale máme dva důležité body,“ radoval se lovosický sportovní ředitel Vojtěch Srba.

Lovci se drží na čtvrtém místě tabulky, před pátou Duklou mají aktuálně šestibodový náskok.

Vojtěch Srba

„Udržet se v první čtyřce, to je náš jednoznačný cíl pro zbytek základní části. Co bude dál, to je těžké předpovídat. Bude strašně záležet na tom, jak na tom budeme ve druhé polovině března, zda budeme mít tým už kompletní. Kdyby se hrálo play off teď, tak asi máme obrovské problémy,“ přiznává Srba.

Lovce přitom teď čeká extrémně náročný program. „Během února je tam snad sedm zápasů, pro nás bude klíčový především ten s dalším přímým konkurentem Brnem. To pro nás bude zápas jara a věřím, že ho příští týden zvládneme,“ doufá lovosický šéf.