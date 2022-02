Dvě porážky s konkurenty. Házenkáři Lovosic hazardují s elitní čtyřkou

„Jsme teď zklamaní, ale cíl máme pořád stejný, chceme být po základní části do čtvrtého místa,“ velí trenér Roman Jelínek, jehož Lovci drží před pátou Duklou stále poměrně bezpečný čtyřbodový náskok.

Duel s Brnem ale Lovosicím nevyšel. „Jsem zklamaný ze začátku utkání, protože se nám nepodařilo si vzít ponaučení z utkání z Dukly, znovu jsme byli málo důrazní a to si budeme muset vyříkat. Očekával jsem, že zápas bude vyrovnaný, což se potvrdilo. Bohužel, na konci jsme nedokázali prostřelit brankáře nebo se nám vůbec nepodařilo vystřelit. Chyběl nám někdo, kdo by na sebe vzal zodpovědnost a ten míč by do té brány dostal,“ vyčítal Jelínek.

Naopak pyšný na svůj tým byl brněnský kouč Pavel Hladík. „Bojovali jsme s nepřízní osudu, zranilo se nám plno hráčů před zápasem, v jeho průběhu si musel nechat zašít nos brankář Bavlnka. O to cennější je to vítězství, protože Lovosice jsou v domácím prostředí velmi silný tým. Jsem hrozně hrdý, že jsme tady dneska vyhráli,“ slavil Hladík.

Problém Lovců byl především v útoku. „Chyběl nám pohyb, Brno nás postupně dotahovalo, až nakonec dokázalo utkání otočit. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by to dokázal vzít na sebe a urvat to v náš prospěch,“ přiznal křídelník Jiří Motl, který se prosadil pouze třikrát.

Další zápas čeká Lovosice už ve středu, kdy se představí na palubovce devátého Frýdku-Místku. V sobotu hrají v Jičíně, doma až 25. února se Zubřím.