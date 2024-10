Můžeme hrát špičku, ví v Lovosicích po skalpech Karviné s Plzní a vyhlíží Evropu

„Evropa je pro nás nadstavba, důležitá je liga. Já můžu mít pohár v hlavě, ale kluci smí přepnout až v autobuse cestou z Kopřivnice,“ apeloval kouč Roman Jelínek.

Lovci jsou teď stále na honu. Po porážce v Brně, první v sezoně, doma přetlačili šampiony Karvinou. Otočili v závěru a potvrdili pověst jejího kata. Čtyři sezony po sobě v hale Chemik uťali lídrovi jeho neporazitelnost; nejdříve osmizápasovou, pak po šesti výhrách, loni po 12 kolech, nyní po pěti vítězstvích.

„Rozhodla vůle po vítězství a víra, že to můžeme pořád dokázat,“ cenil si Jelínek. „Porazili jsme vicemistra Plzeň i mistra Karvinou, takže jsme si dokázali, že můžeme hrát špičku. Škoda kaňky v Brně, ale věřím, že i prohra nás posune dál.“

V Kopřivnici zkusí Lovosice udržet získané sebevědomí, které by pak prodaly proti kosovskému soupeři. Famgas, klub ze čtvrtého nejlidnatějšího města země Peče, startuje v Evropě pravidelně. Loni vypadl hned na startu s Besiktasem Istanbul.

„Začínáme doma, takže si budeme muset do odvety vybudovat nějaký náskok, pokud chceme postoupit,“ upozornil tahoun Jan Kupa. „Když vyhrajeme, tak musíme o co nejvíc branek, hrát tedy do poslední minuty. V Kosovu bude atmosféra, jakou jsme tady nikdy nezažili. Těšíme se, uvidíme, jak se s tím popereme.“

Loňský návrat do pohárů skončil pro Lovosice mrzutě, vyfasovaly silný a neatraktivní Prešov, neboť se s ním rok předtím poměřovaly v české extralize.

„Teď se potkáme s trošku jinou kulturou, s trošku jinou házenou. Konfrontace s evropskými týmy je zajímavá, jsou tam skvělé i ze Západu. Ambice ale odhadnout nedokážu,“ podotkl Jelínek. „Můžeme skončit po Kosovu nebo klidně vydržet do jara, kdy bychom byli po návratu marodů silnější.