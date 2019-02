Landa o návratu: Lovosice bez play off? Pod tím nechci být podepsaný

A tak je zkouší dostat z bryndy i bývalý reprezentant Landa, který teď v Lovosicích působí jako asistent trenéra Milana Berky.

Léčba Landou napoprvé zabrala napůl, obrana Lovců byla díky jeho přítomnosti výrazně pevnější, ale i tak doma uhráli se silným Novým Veselím jen remízu 22:22.

„Ta deka, co na nás je, je viditelná asi i z 15. řady hlediště. Za celou novodobou historii se nestalo, že by Lovosice chyběly v play off, a já pod tím určitě nechci být podepsaný. Ataky jsme si řekli, že by to mohl být pro kluky impulz, když budu mezi nimi. Přece jen je dokážu asi pořád ovlivnit víc na hřišti než ze střídačky,“ vysvětloval svůj comeback 32letý bankéř Landa.

Lovosice jsou po šestnácti kolech extraligy osmé, tedy přesně na hraně play off. Ovšem deváté Zubří je horší jen o skóre.

„Nálada samozřejmě není ideální vzhledem k situaci, v níž se nacházíme. Na druhou stranu je bojovná, nikdo nedává hlavu dolů a třeba hned v Kopřivnici, kde je to složité, i když jste v nejlepší formě, chceme uspět. A třeba si odvézt ten bod, který jsme doma ztratili,“ burcoval na klubovém webu lovosický hecíř.

Bude u toho Landa znovu na hřišti? „Ještě nevím, nemám natrénováno a samozřejmě zdraví je přednější. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat, až se únava rozloží, je možné, že se nehnu. Takže uvidíme, ale určitě si nemyslím, že dohraju celou sezonu, a hlavně nechci zabírat místo klukům, kteří potřebují hrát, aby v příští sezoně byli ve formě.“