Horák si „přál“ Ázerbájdžán, házenkáři Lovosic narazí na Brixen

„Po losu jsme si hned řekli, že uděláme maximum, abychom postoupili a vydrželi v poháru do jarní části,“ přeje si ředitel lovosického klubu Vojtěch Srba.

Začínat by se mělo na konci listopadu v Itálii, ale klubový šéf má ještě jiný plán. „Pokusíme se soupeři nabídnout, jestli nechce hrát dvakrát u nás, že by se to odbylo za sobotu a neděli. Samozřejmě jen v našich podmínkách. Brixen by si mohl vybrat, jestli chce hrát o víkendu na konci listopadu, nebo až začátkem prosince.“

Ve druhém kole Evropského poháru tuhle možnost využil Brixen, ve dvou domácích zápasech vyřadil tým H71 z Faerských ostrovů po výhrách 40:33 a 34:30. „Italové by neměli mít úroveň jako třeba norské týmy, na druhou stranu se sport celkově vyrovnává, a když jsem viděl Brno v zápasech s BK-46, kvalita Finů mě překvapila,“ zmínil Srba finského mistra, který postoupil na úkor Čechů.

Lovci přes kosovský Famgas přešli, ale také se zapotili. Ani desetigólový náskok z domácího zápasu nebyl dost bezpečný, v odvetě pokazili finiš a dál šli po porážce o osm branek. „V Kosovu jsme 52 minut hráli, co jsme potřebovali, pak jsme absolutně vypadli z role na posledních osm minut, to byla trochu kaňka,“ ohlížel se Srba.

Na vině nebylo tradiční balkánské peklo v hledišti. „Lidí asi po výsledku z prvního zápasu nepřišlo tolik, spíš mě zarazilo, jak celkově špinavé to prostředí všude bylo. Nechci se nikoho dotknout, ale i v tom městě je vše hodně pozadu,“ vylíčil Srba své zážitky.

I proto je rád, že Lovosice nemusí znovu třeba právě na Balkán. „Určitě to bude logisticky méně náročné než cesta do Kosova. A navíc je solidní šance uspět. “ A třeba i celou soutěž vyhrát, jak už před odvetou odvážně vyhlásil nejlepší střelec týmu Pavel Chotěborský? „Malý je ten, kdo má jen malý cíl. Teď se soustředíme na Brixen, uděláme vše, abychom na jaře mohli zažít ještě další losování. “