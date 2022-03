Lovci slaví po rozstřelu, v play off proti Dukle vyrovnali

„Mezi sobotou a nedělí byl obrovský rozdíl. První zápas to vypadalo, že to ani není play off, v neděli už to mělo grády. V sobotu se utkání nepovedlo našim brankářům, v neděli perfektně chytal Honza Hrdlička a v rozstřelu zazářil i Jirka Günl, který čapl dvě sedmičky. To byl základ úspěchu. Máme, co jsme chtěli, dnes se můžeme radovat, ale už zítra se musíme koncentrovat na další zápasy. Doma chceme uhájit naší halu,“ velí lovosický ředitel Vojtěch Srba.

Nedělní drama se dlouho vyvíjelo lépe pro Lovce, kteří po většinu zápasu vedli, místy i o pět gólů. Pražská Dukla ovšem ve finiši náskok hostů smazala a musel rozhodovat rozstřel.

Ten začali Lovci bídně, první dvě sedmičky nedali, hosty ale podržel brankář Günl, jenž rovněž dva sedmimetrové hody chytil. Rozhodující trefu zařídil Ukrajinec Petryčenko. „V závěru jsme byli šťastnější, ale celkově si myslím, že jsme byli v tom utkání o kousek lepší,“ hodnotil Srba.

Rozstřel v play off už zažil a bylo to zrovna na Dukle. „Nevím, kolik je to let, ale vybavuji si, že to bylo také čtvrtfinále, první zápas jsme tam vyhráli o gól, druhý v rozstřelu, a do Lovosic jsme se vraceli za stavu 2:0 na zápasy,“ vzpomíná.

Letos v tak komfortní pozici Lovci nejsou, ale i s průběžným stavem série 1:1 jsou spokojení. Pokud doma v sobotu a v neděli Duklu porazí, půjdou do semifinále. „Strašně se na to těším, doufám, že budeme atakovat rekordní návštěvu. Snad ta výhra na Dukle všechny nabudí,“ přeje si Srba.