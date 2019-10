Házenkáři Lovosic se štěkali, trenér to bral pozitivně: Není jim to jedno

„Emoce v zápase byly veliké, chtěli jsme vyhrát a občas to vypění,“ tvrdil rozehrávač Jiří Bouček, který si spolu s dalším mazákem Jiřím Motlem vyměňovali názory s mladíky: „Na hřiště to nepatří, měli jsme si to vyříkat v šatně. Musíme si slíbit, že už se to nebude opakovat. Jsme super parta, klape nám to.“

Důvodem hněvu byl finiš duelu. Lovci před 457 diváky skvěle dotáhli na 23:23, ale závěr nezvládli. „Nedivím se Jirkovi Motlovi, že je naštvaný, protože utkání nemělo skončit o pět gólů, ale o tři. I mně to vadí, musí se to dohrát do konce se vším všudy,“ vyčítal i Farář. „Ve finále může každý gól rozhodovat. Ještě bude určité dusno, ale pokud to povede ku prospěchu věci, jedině dobře.“

Jinak to Farář neviděl zle: „Už podruhé jsme odevzdali, na co máme, ale zase chyběl kousek k bodům. Jako v Zubří. Zatím hoříme ve zlomových momentech.“ Lovosice mají bilanci 2 výhry, 3 porážky. Ve své hale Chemik hrály prvně, Kopřivnici porazily na zimním stadionu a s Brnem překvapivě padly v Lounech.