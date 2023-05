Házenkářské Lovosice urvaly Evropu. Asi do ní půjdeme, říká šéf klubu Srba

Co ještě chybí Lovcům na nejlepší týmy? „Detaily. Momentálně třeba načasování formy některých hráčů, možná větší sebeobětování.

Ale máme velkou perspektivu, vedle zkušených Motla s Horákem máme v týmu mladíky Chotěborského, Kupu, Hniďáka nebo Trkovského, jejichž věkový průměr je 21 let. Tohle bylo pro nás první ostré play off, do něhož jsme šli s nějakými ambicemi a kvalitou, příště budeme ještě silnější,“ věří šéf.

8 let čekaly Lovosice na medaili z extraligy házené

Lovcům se povedla především základní část extraligy, v níž skončili druzí za Plzní. „Získali jsme 46 bodů z 52 možných, dokázali jsme přitáhnout spoustu nových diváků, zlepšili jsme profil klubu. A bronz, to byla skvělá tečka za sezonou.“

Definitivní tečka to byla pro tři hráče z lovosického kádru. Po 12 letech klub opouští křídelník Lukáš Malý, který míří do čtvrté německé ligy. Sergeji Petryčenkovi vypršela smlouva, Tim Bogdanič odchází do Maďarska. První posilou je křídelník Bohdan Mizera ze Zubří. „Nalákali jsme ho sem na podmínky a ambice. Poslední dobou měl nějaké zdravotní problémy, ale věřím, že tady vykvete,“ je přesvědčený Srba.

Radost házenkářů Lovosic ze třetího místa.

Přivede ještě spojku. „Máme dvě varianty, uvidíme, jak to dopadne.“ Udržet i pro příští sezonu chce Srba loňskou veleposilu Pavla Horáka. „Zájem máme, Pavel týmu přispěl obrovskou zkušeností, kvalitou i klidem. A myslím, že to bude ještě lepší.“ Nahoru prý půjdou i v současnosti největší lovosická esa Jan Kupa a Jaroslav Trkovský. „Věřím, že ještě porostou, že ještě nedosáhli maxima. A že jim vytvoříme takové podmínky, aby tady byli dlouho.“

Po posilách se šéf Lovců rozhlíží nejen v Česku, ale i v cizině.

„Je to složité, máme svoje limity. Dostali jsme se někam mezi tři čtyři nejlepší týmy, ale mezi nimi se moc nepřestupuje, protože podmínky jsou všude podobné,“ vysvětluje.

Jakožto třetí nejlepší celek letošní extraligy budou mít Lovosice právo reprezentovat Česko v evropském poháru a nejspíš toho využijí. „V současné době je to tak 70 na 30. Chceme udělat další krok, je to motivace pro hráče, abychom se zase posunuli dopředu. Ještě máme nějaká jednání na městě a s jedním partnerem, rozhodnout se musíme do konce května. Ale asi do toho půjdeme.“