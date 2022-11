Série výher roste. Lovci z Lovosic jsou v ráži, přetlačili Brno

„Předvedli jsme nejlepší první poločas v sezoně, což byl základní kámen k tomu, abychom uspěli. Do druhé půle jsme nevstoupili dobře, dostali jsme tři rychlé branky, v útoku jsme pak pár šancí neproměnili a Brno se dostalo zpátky do zápasu. Ukázala se ale znovu mentální síla týmu, dokázali jsme utkání dotlačit do vítězného konce,“ slavil lovosický kouč Roman Jelínek.

Lovci v poločase vedli 20:14, po obrátce ale náskok promarnili a osm minut před koncem bylo skóre vyrovnané 28:28.

Finiš však patřil znovu domácímu týmu, produktivní tahoun Kupa v krizový moment dal dva góly a Lovci zase soupeři utekli. V divokém závěru sudí rozdali tři červené karty a Brno dalo kontaktní gól na 30:31. V přesilové hře po vyloučení Žvaka vstřelil rozhodující branku Chotěborský, který o pár vteřin později i zpečetil domácí výhru.

„Nepodali jsme dobrý výkon, hlavně v první půli jsme byli nedisciplinovaní. V útoku jsme se dokázali prosazovat, 14 branek venku za poločas není špatných, ale dostat dvacet, to je kolaps,“ kritizoval brněnský kouč Hladík.

Do domácí sestavy se vrátil uzdravený Ukrajinec Sergej Petryčenko, dal jeden gól a po třech vyloučeních dostal červenou kartu. „V prvním poločase jsme zahráli velmi dobře, pak jsme začali dělat chyby a ztratili sebevědomí. Jsem rád, že jsme to dotáhli a že jsem po delší době mohl znovu zasáhnout do hry.“

Brno je v tabulce osmé, Lovosice vedou o bod před Karvinou. O desátou výhru v řadě budou v sobotu bojovat na palubovce šestého Frýdku-Místku.