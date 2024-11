Kouč házenkářských Lovců po šoku: Prohra je moje. S Italy se utkají jen doma

Je víc polehčujících okolností, hlavně nabitý itinerář kolem Evropského poháru a sedmička zraněných, jenže Jelínek se sympaticky za nic z toho neschovával.

„I přes program, který máme, i přes zranění, která přišla – a že jich není málo – je naše práce, abychom hráče mentálně připravili na to, že si do hlavy nesmějí připustit únavu ani že to je další zápas v řadě,“ nehledal lovosický trenér alibi. „Musíme je motivovat k tomu, aby utkání urvali, a dnes jsme to nedokázali. Prohra jde za námi.“

Maloměřice Brno se s jednou výhrou krčily na předposlední pozici a jejich kouč Jiří Mičola z nenadálého úspěchu skoro oněměl: „Jak je naše výhra překvapením pro domácí, tak je překvapením i pro nás. My se nacházeli ve veliké krizi a neměl jsem ani odvahu hráčům říkat, že určité týmy se dají porazit v době, kdy hrají evropské poháry a koncentrace jde trošku stranou. A domácí, ať dělali cokoli, nás nedokázali přehrát.“

Lovci reprezentují v Evropském poháru a po vyřazení kosovského týmu Besa Famgas se ve 3. kole soutěže utkají s italským Brixenem. Úlevou pro ně je, že oba zápasy budou hrát téměř jistě doma. Odpadne jim tedy cestování, byť do města nedaleko hranic s Rakouskem by to měli jen zhruba osm hodin.

„Vypadá to, že jsme domluvení, na 90 procent bude celá série v naší hale. Ladíme detaily. Měli bychom hrát v pátek a sobotu 22. a 23. listopadu,“ oznámil ředitel klubu Vojtěch Srba. Italové jsou schůdným protivníkem, v minulém kole předčili tým H71 z Faerských ostrovů v součtu jen o 11 gólů.

Lovosice, 19. 10. 2024, Evropský pohár házenkářů, 2. kolo, první zápas, Lovci Lovosice - KH Besa Famgas (Kosovo). Pavel Chotěborský po střele na branku.

Lovosice se teď musí oklepat z nečekaného políčku a doléčit šrámy, vhod jim přijde reprezentační přestávka. V extralize nastoupí až 16. listopadu na půdě Nového Veselí, kde smutek z první domácí porážky od Maloměřic budou chtít rozptýlit. „Zápasu stále nerozumím,“ kroutil hlavou pivot Patrik Stach. „Na utkání se podíváme a vyhodnotíme chyby, ale je třeba na vše rychle zapomenout a příště už takový průběh a výsledek nepřipustit.“